黃國昌得票96% 當選民眾黨主席

民眾黨第二屆黨主席補選結果昨出爐，選委會在律師見證下開票，民眾黨公布投票總選舉人數為一萬九千三百廿人，投票率為百分之四十七點九五，候選人黃國昌以得票數八千九百○三票勝出。黃國昌提出四個感謝，表示要「在柯主席回來那天，讓他感到驕傲。」蔡壁如則強調，「同胞須團結，團結真有力。」

根據民眾黨黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日，此次新任黨主席任期僅約兩年左右。

民眾黨主席補選以黨員直選線上投票方式舉行，投票結束後，經選舉委員會委員陳昭姿與律師胡皓清見證下開票。此次投票總選舉人數為一萬九千三百廿人，投票率為百分之四十七點九五，投票數為九千兩百六十三票。一號候選人黃國昌得票數八千九百○三票，得票率百分之九十六點一一，二號候選人蔡壁如得票數三百六十票，得票率百分之三點八九，投票結果由黃國昌勝出。選舉結果將經二月十九日中央委員會通過確認後公告。

黃國昌昨提出四個感謝，表示感謝、展望讓民眾黨成為台灣人民能夠託付的政黨；感謝所有投票給他的黨員，讓他知道自己肩負的期待與託付；感謝所有沒有投票給他的黨員，讓他知道自己還要更加倍努力；感謝蔡壁如在補選期間提出寶貴意見，共同寫下民眾黨的歷史。

黃國昌指出，補選的結束，代表接下來艱鉅挑戰的到來，在兩大黨夾擊下，沒有鬆懈的空間，接下來要持續強化民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、各個社區，建立與基層民眾最直接的連結。

黃國昌強調，當民進黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，民眾黨有責任扛起善良的人民對於本土進步政黨的冀望。在前主席柯文哲不在的時候，不只要把這些價值保留下來，更要讓它在未來兩年間逐漸成為台灣社會的共識，「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」

「同胞須團結，團結真有力。」蔡壁如也感謝全國的民眾黨黨員，表示這次用民主的方式選出黨主席，選舉過後，要團結一致支持新任黨主席，「我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰。」

民眾黨發言人吳怡萱表示，一級主管在秘書長周榆修帶領下提出總辭，至於是否續留或如何任命一級主管，待十九日中央委員會正式通過黨主席名單後，將會尊重黨主席的任命，目前還是要維持基本黨務運作。

國民黨主席朱立倫昨也恭賀黃國昌當選民眾黨主席，他表達誠摯的祝賀，祝福民眾黨在黃國昌的帶領之下黨務一切順利。