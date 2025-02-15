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國民黨全國青工總會長 中常委鄭任宗接任

中央社／ 台東縣15日電

國民黨中常委鄭任宗接任國民黨全國青年工作總會總會長，鄭任宗是前台東縣長吳俊立的外甥，國民黨今晚特別選在台東辦理交接。主席朱立倫勉勵在場青年都是國民黨的希望。

國民黨今天在台東市舉辦新任國民黨全國青工總會長鄭任宗的交接，各縣市青工會組團參加，包括國民黨台東縣黨部主委吳秀華、立法委員黃建賓、台東市長陳銘風及吳俊立都出席。

朱立倫送給鄭任宗「任重道遠」誌慶。朱立倫表示，鄭任宗獲得全國青工的肯定，也是台東的光榮，希望青工夥伴團結支持鄭任宗，把國民黨在青年工作這塊發揮出來，青年是國民黨的希望。

朱立倫表示，這幾年特別強調要讓很多青年有機會，所以在2022年選舉有150幾名40歲以下年輕人獲提名，有100多名當選，現在立法院黨團是最年輕的黨團、最有戰力的黨團。

鄭任宗表示，他今年33歲，加入青工會10年，全國青工夥伴相互扶持、互相鼓勵成長，是來自社會各角落最堅定的力量，也是中國國民黨最堅定的力量，不分彼此、不分你我、不分任何利益一起為國民黨付出。

鄭任宗目前是國民黨中常委，也是吳俊立胞姊的兒子，被視為台東政壇明日之星。

國民黨 青年

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