黃國昌接民眾黨主席 北市小雞盼蔡壁如繼續在黨內努力

台灣民眾黨主席今改選，黃國昌以近9千高票勝過蔡壁如。民眾黨北市黨部主委暨中央委員張志豪直言，當選不是結束而是開始，也要蔡壁如繼續在黨內努力。議員陳宥丞則說，2026年是期中考，這份考卷是所有人一起寫，寫得好才能夠幫民眾黨站穩。

張志豪在臉書發文，「順利圓滿、團結同心，披荊斬棘、任重道遠，永保初心、以民為本，胸懷社稷、顧念蒼生。」

他說，選舉過程，雙方難免有一些火藥味、激進言論，如今圓滿結束，大家就把過去忘掉。從現在開始，不管中央高層、黨工、每一個黨員，都沒有任何空間可繼續分化或不團結，團結一心往前走非常重要。

張志豪恭喜黃國昌順利當選主席，「當選不是結束，當選才是開始」，未來在前主席柯文哲官司、民眾黨即將面臨2026年與2028年選舉，道路還非常艱困、民進黨政治追殺也還存在，需要披荊斬棘前進。全黨也不要忘記柯文哲、民眾黨以民為本的理念，這才是民眾黨該有的重要目標跟使命。

他說，選舉結束，該激情也激情過了，蔡壁如雖然敗選仍是中央委員，希望她繼續在黨內努力，大家一起克服難關，讓第三勢力發光發熱。

陳宥丞表示，恭喜黃國昌、謝謝蔡壁如，「新的篇章，我們都有新的挑戰，對內團結是功課、對外站穩是必修」，2026年是期中考，不管當選的、選舉的、任何角色，這份考卷是所有人一起寫，寫得好才能夠幫柯文哲、民眾黨站穩。

他直言，柯文哲也是我們的共同責任，接下來從2026年到2028年都是艱鉅的挑戰，台灣民眾黨需要扮演好自己的角色，發揮最大的力量。他經常提醒自己「不忘初衷」，更不能忘挺身而出支持我們的人，那才是堅持下去的方向跟動力。