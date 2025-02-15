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選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

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選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨第二屆黨主席補選結果出爐，候選人黃國昌以8903票數勝出。圖／本報系資料照
民眾黨第二屆黨主席補選結果出爐，候選人黃國昌以8903票數勝出。圖／本報系資料照

民眾黨第二屆黨主席補選結果出爐，候選人黃國昌以8903票數勝出。黃國昌稍早在臉書發文提出4個感謝，表示在兩大黨夾擊下，沒有鬆懈的空間，接下來要持續強化與基層民眾的連結，必須深入各個鄰里、各個社區，「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」

黃國昌表示，感謝、展望、讓民眾黨成為台灣人民能夠託付的政黨；感謝所有投票給他的黨員同志，「因為有你們，讓我知道，自己肩負的期待與託付。」感謝所有沒有投票給他的黨員同志，「因為有你們，讓我知道，自己還要更加倍努力。」感謝前委員蔡壁如，在黨主席補選期間提出寶貴意見，共同寫下民眾黨的歷史。

黃國昌指出，補選的結束，代表著接下來艱鉅挑戰的到來，在兩大黨夾擊下，沒有鬆懈的空間，接下來要持續強化民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、各個社區，建立與基層民眾最直接的連結，快速回應台灣人民的需求，讓民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。

黃國昌說，民眾黨也要成為有良知、有行動力的夥伴安心發展的避風港，任何有風骨、有理念的人才，不問個人的出身、不問過往的經歷，只要願意共同為台灣打拚、為下一代努力，民眾黨要讓更多相信民主不能倒退、台灣必須自主的公民們聚集在一起，互相激勵、共同合作，為台灣找到未來。

黃國昌強調，當民進黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨的冀望。在柯文哲主席不在的時候，民眾黨的任務不只要把這些價值保留下來，更要讓它在未來兩年間逐漸成為台灣社會的共識，成為台灣社會所需要的民眾黨，「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」

台灣人 民眾黨 黃國昌

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