影／民眾黨主席出爐 陳世軒籲黨內團結「炮口一致對外戰鬥」

台灣民眾黨主席改選落幕，新任主席由立委黃國昌出線。民眾黨新北市黨部主委暨中央委員陳世軒呼籲，既然改選已經結束，黨內所有的紛爭就該打住，眼前最重要的，是全黨上下團結一心，相信、也期待新主席黃國昌能夠凝聚內部向心力，率領民眾黨持續茁壯。

陳世軒表示，可以理解這段期間因內部競爭衍生出事端，進而牽動起黨員及支持者們的情緒；「合則存，分則亡。」如今確定由黃國昌擔任新任主席，不管之前在黨內競選期間發生的種種，所有人都應放下過去，但要維持「戰鬥模式」，並且「炮口必須一致朝外。」

陳世軒表示，因應川普2.0的國際情勢變化、台灣政局的動盪，民眾黨沒有本錢內訌、更沒有時間內耗。在朝野極度對立、執政黨掀起的大罷免時代，社會瀰漫負面氛圍，不能眼睜睜看著國政一直空轉；民眾黨如何發揮第三勢力的關鍵角色？在執政黨大量又快速的輿論戰中，民眾黨如何能有效避免社會大眾被亂帶風向？黨員們所關心民眾黨的未來，新黨主席又要如何開拓出新的方向？這都是黃國昌主席馬上要面對且解決的問題。

陳世軒說，自己提供給黨員的陳情信箱，在這段期間某種程度上，也成了黨員對黨內紛擾的情緒出口，能體會黨員們的心情，因為他們想要民眾黨更好，所以反映問題，也熱心提供建議，這都化為督促自己與黨進步的動力，未來會將這些意見評估後納入參考，並適時向黨內提出。

陳世軒表示，民眾黨將正式進入下個階段，期待黃國昌主席帶領隊伍穩健前進，向外界證明民眾黨不同於藍綠，是值得人民信任的選擇，才能實踐柯文哲前主席期許轉型「一人政黨」、也才能不枉3萬多位新舊黨員的堅定支持。