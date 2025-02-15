黃國昌接黨主席！蔡壁如民眾黨補選僅獲360票 落選後首洩心聲

民眾黨第二屆黨主席補選結果出爐，由候選人黃國昌8903票數，贏過候選人蔡壁如得票數360票。蔡壁如稍早表示，「同胞須團結，團結真有力」，並表示今一早到日治時期台灣民眾黨黨部舊址，在這個民進黨一言堂的時代，要堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行。

蔡壁如表示，首先感謝民眾黨來自於全國各地的黨員朋友，用民主的方式產出第二任補選黨主席，同時感謝在這場選舉選中，願意投給她的每一位黨員朋友，在此感謝這些支持者們。選舉過後，要團結一致支持民眾黨新任的黨主席，「我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰。」

蔡壁如說，今一大早她突然想去建成町一丁目二四四番地，是日治時期台灣民眾黨黨部舊址，「是當時民眾黨在林獻堂、蔣渭水領導下，反對總督專制，並向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地。」

蔡壁如強調，如今民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，意識型態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法、極盡抹黑能事，「這叫台灣人民如何吞下？」

「同胞須團結，團結真有力。」蔡壁如表示，感謝每位黨員參與投票，都是民主的一份子，「我們仍心心念念繫著那個『以台灣為名、以民眾為本，希望台灣就是我們，我們就是民眾』的理念，在這個民進黨一言堂的時代，堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行。