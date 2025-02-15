民眾黨黨主席補選出爐 蔡壁如敗選籲同志要團結

台灣民眾黨今天舉行第二屆黨主席補選投票，投票結果由1號候選人黃國昌以勝出得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票，得票率3.89%。蔡壁如在得知投票結果後表示，「選舉過後，我們要團結一致，支持民眾黨新任的黨主席，我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰。」

民眾黨主席補選投票今天進行，蔡壁如今天中午出席梧棲浩天宮管委會就職典禮，下午得知投票結果黃國昌得票數8903票，自已得票數僅360票，她回應表示「首先感謝台灣民眾黨來自於全國各地的黨員朋友，我們用民主的方式產出第二任補選黨主席，同時感謝在這場選舉選中，願意投給我的每一位黨員朋友，壁如在此感謝這些支持者們。」

蔡壁如說，「今天一大早，我突然想去一個地方。這裡是建成町一丁目二四四番地（今天水路45號），正是日治時期台灣民眾黨黨部舊址。是當時民眾黨在林獻堂、蔣渭水領導下，反對總督專制，並向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地。」

蔡壁如強調，今時，民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，意識型態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法、極盡抹黑能事，這叫台灣人民如何吞下？「同胞須團結，團結真有力」；感謝每位黨員，今天參與投票的你們，都是民主的一份子。我們仍心心念念繫著那個「以臺灣為名、以民眾為本，希望臺灣就是我們，我們就是民眾」的理念。

在這個民進黨一言堂的時代，我們堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行。