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民眾黨新共主出爐！黃國昌8903票當選黨主席 蔡壁如僅獲360票落敗

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨表示，投票於今天上午9時至下午4時，以黨員直選線上投票方式舉行，下午4時投票結束後，經選舉委員會代表見證委員陳昭姿與律師胡皓清見證下進行開票作業。圖／民眾黨提供
民眾黨表示，投票於今天上午9時至下午4時，以黨員直選線上投票方式舉行，下午4時投票結束後，經選舉委員會代表見證委員陳昭姿與律師胡皓清見證下進行開票作業。圖／民眾黨提供

民眾黨第二屆黨主席今補選開票，選委會將在律師見證下作業，稍早民眾黨公布票數，該屆黨主席補選投票總選舉人數為1萬9320人，投票率為47.95%，投票數為9263票。其中候選人黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，贏過候選人蔡壁如得票數360票，得票率3.89%。

民眾黨表示，投票於今天上午9時至下午4時，以黨員直選線上投票方式舉行，下午4時投票結束後，經選舉委員會代表見證委員陳昭姿與律師胡皓清見證下開票。

此次投票總選舉人數為1萬9320人，投票率為47.95%，投票數為9263票。1號候選人黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出。

選舉委員會代表見證委員陳昭姿表示，本次黨主席補選，是經過公開、公平、公正的民主程序進行，兩位優秀候選人也在過程中，呈現黨務發展及願景，辛苦兩位候選人，也謝謝黨員朋友參與，黨主席補選順利圓滿落幕。本次選舉結果及正式當選名單，將經2月19日中央委員會通過確認後公告。

得票率 投票率

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