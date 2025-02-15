民眾黨新共主出爐！黃國昌8903票當選黨主席 蔡壁如僅獲360票落敗

民眾黨表示，投票於今天上午9時至下午4時，以黨員直選線上投票方式舉行，下午4時投票結束後，經選舉委員會代表見證委員陳昭姿與律師胡皓清見證下開票。

此次投票總選舉人數為1萬9320人，投票率為47.95%，投票數為9263票。1號候選人黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出。

選舉委員會代表見證委員陳昭姿表示，本次黨主席補選，是經過公開、公平、公正的民主程序進行，兩位優秀候選人也在過程中，呈現黨務發展及願景，辛苦兩位候選人，也謝謝黨員朋友參與，黨主席補選順利圓滿落幕。本次選舉結果及正式當選名單，將經2月19日中央委員會通過確認後公告。