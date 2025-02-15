快訊

奇蹟出現！13歲拉布拉多7年前被偷走 從370公里外終於回家感動哭了

失去大S實在太痛！蔡康永喊話小S「為了任務好好活著」

高雄分屍案第10天打撈屍塊 水下攝影機上場

新光三越氣爆掀論戰 國民黨凌濤點名綠營3人無視苦難繼續玩

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今批民進黨立委蔡其昌、行政院中辦執行長莊競程與副執行長吳音寧無視民眾苦難。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今批民進黨立委蔡其昌、行政院中辦執行長莊競程與副執行長吳音寧無視民眾苦難。圖／聯合報系資料照片

新光三越中港店氣爆釀嚴重死傷，國民黨立委廖偉翔赴現場直播惹議，意外引發藍綠論戰。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今批民進黨雙標，指綠委蔡其昌在大巨蛋看球，行政院中辦執行長莊競程在帛琉度假，而中辦副執行長吳音寧出席應變會議與官員談笑風生，態度令人心寒。

凌濤表示，氣爆案發生至今，台中市長盧秀燕與市府團隊全力救災，選區立委廖偉翔也親赴現場協助，而蔡、莊、吳３人彷彿事不關己，該玩的玩、該笑的笑，無視市民苦難。

凌濤指出，蔡其昌身為台中立委，又暖身想參選台中市長，結果不僅被抓包氣爆後仍在大巨蛋歡樂，沒有第一時間反省與關心市民，綠營側翼及新潮流甚至還試圖用球迷情緒綁架輿論。中職會長出席經典賽熱身開場無可厚非，但沒有場場都到的必要，到場與否也不會影響中華隊勝敗，何必拿球迷當擋箭牌？若熱衷會長一職，乾脆請辭立委。

另外，莊競程才哭喊「中辦沒有預算要關門」，現在卻與綠委王義川等人到帛琉度假，氣爆發生後不僅毫無憐憫，也不回國處理相關事宜，全都放給賴清德總統與行政院長卓榮泰處理，自己繼續發文、繼續玩樂。莊競程曾在地震時發文「白藍亂搞國家」、「老天真的怒了」等語，如今自己對災害無動於衷。

凌濤也說，因為莊競程出國，中辦副執行長吳音寧代表出席卓榮泰主持的氣爆應變會議，但她一到場就笑得合不攏嘴，與官員談笑風生，在嚴肅場合輕浮嘻笑，態度令人心寒。這些官員在側翼網軍護航下已肆無忌憚，對比盧秀燕與廖偉翔的態度，「民進黨側翼還有臉搞政治惡鬥與大罷免」？

凌濤 吳音寧 新光三越氣爆 莊競程

延伸閱讀

台中氣爆中辦執行長不見蹤影 凌濤：莊競程正在帛琉度假

廖偉翔到場協助反遭抹黑 凌濤：蔡其昌看球賽要被罷100次？

廖偉翔直播氣爆示警遭圍剿 義消還原真相：勿再以訛傳訛

台中新光三越驚傳爆炸…鋼筋水泥散落馬路 廖偉翔籲避開附近路口

相關新聞

新光三越氣爆掀論戰 國民黨凌濤點名綠營3人無視苦難繼續玩

新光三越中港店氣爆釀嚴重死傷，國民黨立委廖偉翔赴現場直播惹議，意外引發藍綠論戰。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今批民...

撇刪消防預算還原防堵「黑熊」 王鴻薇批吳思瑤不懂

今年度中央政府總預算案紛爭未停歇，傳藍營立委提案刪減消防預算，國民黨立院黨團幹事長王鴻薇今表示，她一毛未刪消防預算，批民...

被爆疑似有未申報美國房產 沈伯洋：2017年就賣掉了

民進黨立委沈伯洋被爆料，在美國有2筆房產，且就任立委後並未依法申報。沈伯洋表示，他2017年放棄美國教職回台，就把房子賣...

影／台中新光三越氣爆 朱立倫：看到台中市政府的效率

國民黨彰化縣黨部今在溪湖鎮溪湖國小舉辦新春團隊，黨主席朱立倫到場接受記者訪問，談到台中市新光三越百貨公司氣爆案時肯定台中...

憂藍委國家安全戰略法受中指令 綠推國安法制改革反滲透

民進黨立院民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立院新會期將推動國安法制改革，共有三大面向，第一、讓相關法條的完備，第二、...

台中氣爆中辦執行長不見蹤影 凌濤：莊競程正在帛琉度假

台中新光三越中港店爆炸案釀4死36傷，賴清德總統、行政院長卓榮泰到台中關心，但行政院中部聯合服務中心執行長莊競程卻不見蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。