新光三越氣爆掀論戰 國民黨凌濤點名綠營3人無視苦難繼續玩

新光三越中港店氣爆釀嚴重死傷，國民黨立委廖偉翔赴現場直播惹議，意外引發藍綠論戰。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今批民進黨雙標，指綠委蔡其昌在大巨蛋看球，行政院中辦執行長莊競程在帛琉度假，而中辦副執行長吳音寧出席應變會議與官員談笑風生，態度令人心寒。

凌濤表示，氣爆案發生至今，台中市長盧秀燕與市府團隊全力救災，選區立委廖偉翔也親赴現場協助，而蔡、莊、吳３人彷彿事不關己，該玩的玩、該笑的笑，無視市民苦難。

凌濤指出，蔡其昌身為台中立委，又暖身想參選台中市長，結果不僅被抓包氣爆後仍在大巨蛋歡樂，沒有第一時間反省與關心市民，綠營側翼及新潮流甚至還試圖用球迷情緒綁架輿論。中職會長出席經典賽熱身開場無可厚非，但沒有場場都到的必要，到場與否也不會影響中華隊勝敗，何必拿球迷當擋箭牌？若熱衷會長一職，乾脆請辭立委。

另外，莊競程才哭喊「中辦沒有預算要關門」，現在卻與綠委王義川等人到帛琉度假，氣爆發生後不僅毫無憐憫，也不回國處理相關事宜，全都放給賴清德總統與行政院長卓榮泰處理，自己繼續發文、繼續玩樂。莊競程曾在地震時發文「白藍亂搞國家」、「老天真的怒了」等語，如今自己對災害無動於衷。

凌濤也說，因為莊競程出國，中辦副執行長吳音寧代表出席卓榮泰主持的氣爆應變會議，但她一到場就笑得合不攏嘴，與官員談笑風生，在嚴肅場合輕浮嘻笑，態度令人心寒。這些官員在側翼網軍護航下已肆無忌憚，對比盧秀燕與廖偉翔的態度，「民進黨側翼還有臉搞政治惡鬥與大罷免」？