影／台中新光三越氣爆 朱立倫：看到台中市政府的效率

國民黨彰化縣黨部今在溪湖鎮溪湖國小舉辦新春團隊，黨主席朱立倫到場接受記者訪問，談到台中市新光三越百貨公司氣爆案時肯定台中市團隊效率，另在台美關係方面，認為應盡力努力維持穩定。

朱立倫說，有關台中市新光三越百貨公司氣爆案，台中市政府團隊非常、非常努力，可以看得出來第一時間做好所有救災及災後的所有措施，最重要的是協助傷者、亡者的後續，也要求業者負起完全的責任，這樣的團隊合作讓外界看到台中市政府的效率。

AIT理事主席換人，事前台灣卻一無所悉，賴清德總統始終說台美關係穩定和溝通良好，請人民放心。朱立倫今也表示，台美關係一定要維持穩定關係，國民黨有駐美代表處，政府也有駐美單位，台灣應該全力為中華民國、為台灣的台美關係來努力。