憂藍委國家安全戰略法受中指令 綠推國安法制改革反滲透

民進黨立院民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立院新會期將推動國安法制改革，共有三大面向，第一、讓相關法條的完備，第二、就是加嚴現行的管轄密度，第三、提升違法罰則，目前盤點約有十多項法案。

賴清德總統昨天召開國安高層會議，會後指出，中國大陸對台灣的滲透、打壓都更為劇烈，政府應要做出因應。吳思瑤表示，包括反滲透法、國安法、兩岸人民關係條例、資安相關法律，都會納入修法範圍，民進黨團會呼應國安高層會議的共識，盼本會期國安法制不分朝野，大家一起來努力。

吳思瑤指出，比較遺憾的是，看到國民黨聲稱要拚民生，可是由藍委陳永康、徐巧芯等委員提出來的國家安全戰略法，卻是非常惡意的，根本不是國家安全戰略法，是國家安全漏洞法，背後有無境外勢力、中國的相關的指令？