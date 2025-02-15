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台中氣爆中辦執行長不見蹤影 凌濤：莊競程正在帛琉度假

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台中新光三越中港店爆炸案釀4死36傷，賴清德總統、行政院長卓榮泰到台中關心，但行政院中部聯合服務中心執行長莊競程卻不見蹤影。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，莊競程在與正國會民代一同前往帛琉度假，綠營側翼卻大攻國民黨立委廖偉翔，根本雙標無極限。圖／擷取自凌濤臉書
台中新光三越中港店爆炸案釀4死36傷，賴清德總統、行政院長卓榮泰到台中關心，但行政院中部聯合服務中心執行長莊競程卻不見蹤影。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，莊競程在與正國會民代一同前往帛琉度假，綠營側翼卻大攻國民黨立委廖偉翔，根本雙標無極限。圖／擷取自凌濤臉書

台中新光三越中港店爆炸案釀4死36傷，賴清德總統、行政院長卓榮泰到台中關心，但行政院中部聯合服務中心執行長莊競程卻不見蹤影。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，莊競程在與正國會民代一同前往帛琉度假，綠營側翼卻大攻國民黨立委廖偉翔，根本雙標無極限。

凌濤表示，新光三越氣爆至今，台中市盧秀燕市長團隊全力救災與善後，選區立委廖偉翔也親赴現場協助。然而，民進黨的跨派系政治人物，新潮流的蔡其昌、正國會的莊競程、以及中辦副執行長吳音寧卻彷彿事不關己，該玩的玩、該笑的笑，完全無視市民的苦難。

凌濤指出，蔡其昌身為台中立委，又暖身想參選台中市長，結果不僅被抓包氣爆後仍在大巨蛋歡樂，沒有第一時間反省與關心市民，綠營側翼及新潮流甚至還試圖用球迷情緒綁架輿論。

凌濤說，經典熱身賽，中職會長第一場出席開場無可厚非，但之後並非場場都需要到，也不是蔡其昌去不去就影響中華隊勝敗，何必拿球迷當擋箭牌？如果蔡其昌對中職會長一職如此熱衷，那乾脆請辭立委專心投入棒球事業，別讓市民的需求被忽視。

凌濤提到，更誇張的是，行政院長卓榮泰昨日在台中召開氣爆應變會議，吳音寧代表出席，吳音寧一入場就笑得合不攏嘴，與一旁官員談笑風生。台中市民仍在災後復原，吳音寧卻在這種場合輕浮嬉笑，這種態度讓人心寒，難道在側翼網軍的護航下，這些官員已經肆無忌憚、不顧市民感受了嗎？

至於為何由「副執行長」吳音寧代表出席？凌濤說，因為莊競程正在與正國會立委王義川及其他民代一同前往帛琉度假，還開心地在社群媒體上曬照片。

凌濤批評，莊競程過去才哭喊「中辦沒預算要關門」，現在卻自己跑去度假，台中氣爆發生後不僅毫無憐憫，甚至不趕緊回國處理相關事宜，全都放給卓榮泰、賴清德忙，自己繼續發文、繼續玩樂。這樣的中辦沒有功能，乾脆真的關門算了。

凌濤說，莊競程在先前地震時曾發文：「白藍亂搞國家！老天真的怒了！」結果如今卻對災害無動於衷，這種雙標與傲慢的態度，市民怎麼能接受？

凌濤感嘆，從蔡其昌的情勒、吳音寧的輕佻、再到莊競程的度假失職，對比盧秀燕的低調災後處理、廖偉翔的關心協助，民進黨側翼還有臉搞政治惡鬥與大罷免？還超級雙標？

凌濤 新光三越氣爆 莊競程

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