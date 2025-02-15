影／ 全球AI戰、貿易戰 朱立倫批執政黨：抗中保台只想保政權

國民黨主席朱立倫今到彰化縣參加縣黨部新春團拜，談到台灣對美貿易順差排名全球第六，遭川普點名，政府開會討論結果等於沒結果，引起工商業反彈，他呼籲政府拚AI、拚貿易，也請人民支持正義的力量。

朱立倫說，這幾天大家都看到全世界最重要、最嚴重的事情有兩項，第一項是AI戰，第二項是貿易戰，就是美國對全世界要重新調整關稅、貿易，過去幾個月以來全世界政府都很緊張，在拚AI、拚貿易，台灣在拚大罷免、拚政治。

他說，美國對中的鋼鐵產品、鋁製產品要加10%關稅，台灣政府說那是對岸中國的事跟台灣無關，他想說中部有夠多鋼鐵和鋁製產品，可是台灣當局都說跟政府沒關係，上周日本首相石破茂去美國見川普，因應方案準備好了，要增加美金1億元投資哪家公司都講了，第二是要購買美國能源、天然氣、科技產品，也都講好了，台灣政府都想說沒台灣的事，拚大罷免就好，民進黨的想法是把國民黨立委都罷免掉，一切事情都解決，結果現在被美國點名。

一個月前他已講，對美貿易逆差台灣是第六名，日本第七名，韓國排第八，第六名沒被點名，以為每天喊愛台灣、抗中保台就沒事，美國現在點名台灣並要求對等關稅，還說晶片要去美國生產，台灣沒辦法了，賴清德總統召集行政院及各部會開會，開會結果第一點增加國防預算，第二點加強國家安全反滲透法，請問跟美國要求台灣要做的事有關係嗎？最後一點說要加強對美投資，這個沾上一點邊，但投資多少，沒講，然後談民主供應鏈，又講民主。

朱立倫表示，經濟學教授說日、韓和每一個國家因應美國點名，都按照經濟、貿易、關稅、投資的項目來提出方案，台灣只說一句「抗中保台」，保護台灣、國防增加、國家安全增加，問題還是沒解決。

台灣應該拚什麼？應該拚AI、拚貿易，尤其是彰化，企業和工業的工廠有夠多，彰化是工業製造大縣，政府這些事都沒處理，到時候受傷的是這些企業工業，政府昨天沒答案，今天他看企業界統統反彈，有人建議針對美國汽車進口台灣關稅要減免，或是哪些進口項目要如何處理，企業界都有答案，都替政府想，政府卻想增加國防預算、加強國家安全反滲透法，講有的沒有的。