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批賴清德國安會議結論文不對題 藍委：整天只想買武器

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統14日在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。記者余承翰／攝影
賴清德總統14日在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。記者余承翰／攝影

國際關注美國總統川普將祭出何種關稅措施，賴清德總統昨也召開國安高層會議，討論如何因應。國民黨立委許宇甄今日針對昨日國安高層會議結論，直批「文不對題」，賴清德只想買武器，國安會議成為軍事採購會前會，非常不專業。

川普政府擬出台「對等關稅」，我國難免於其中。根據昨日國安高層會議結論，將優先推動三大工作，首先，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標；第二，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置；第三，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈，將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

許宇甄表示，川普自去年11月當選後，全世界都在密切關注他選舉期間及選後各種聲明及承諾，也都在猜測川普第二任期會做什麼，會推動什麼樣的關稅政策，保護美國企業措施，賴清德直到昨天才召開國安會議討論，但提出的方案卻是文不對題，完全沒有提到政府要如何協助台灣企業應對貿易戰，只想著買武器，國安會議變成軍事採購會前會，由此可知賴清德「腹內無膏，無毛雞假大格」。

許宇甄提醒，回顧川普第一任期間，已經實施了一系列經濟保護主義政策，美國國內通貨膨脹問題嚴重，亟待川普處理，川普主張這些問題源自於其他國家用「不公平貿易」手段，川普宣稱「在其第一任期，美國的經濟繁榮且通膨受控，並將此與拜登執政期間的經濟問題形成對比」。川普認為主要貿易對象濫用和美國之間的貿易關係，使美國外貿逆差越來越大，一定要要改善這個問題。

許宇甄指出，根據國貿局統計，台灣2024年對美貿易順差648億美元，若從美國商務部的統計來看，順差金額更高達749億美元，川普一定會要求台灣改善這個他認為不公平的狀況。從國安會議後，賴清德記者會談話來看，賴清德不僅沒有準備好應對此一大變局，只想著利用經貿危機向國會討要軍事特別預算，文不對題，非常不專業。

許宇甄批評，賴政府面對川普的關稅戰，顯得手足無措，毫無招架之力，也沒有良善對策，駐美單位也無積極作為，連美國在台協會（AIT）主席被撤換，只能看網站公告才知道。賴政府今年編列的總預算創歷史新高，但在台灣經貿利益受到嚴重威脅之際，政府官員卻還在打瞌睡，這種政府不值得人民期待。

許宇甄強調，台灣眼下處境非常特殊，兩岸關係愈發緊張，川普對等關稅政策對台灣帶來嚴重威脅，賴政府面對新的國際局勢，應儘速重新思考其全球戰略佈局，如果賴政府、民進黨面對國際變局有像聲張大罷免的策略與力道，相信台灣經濟及人民生計一定會獲得最佳保護。

國安會 川普 美國在台協會 許宇甄 賴清德

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