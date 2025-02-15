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影／立法院朝野黨團「戰」什麼？朱立倫細數戰果籲民眾助闢謠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席朱立倫和彰化縣黨部主任委員謝衣鳯、縣議員陳玉姬、黃佳惠、劉惠娟、李浩誠等黨公職人員向黨員、民眾拜年。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席朱立倫和彰化縣黨部主任委員謝衣鳯、縣議員陳玉姬、黃佳惠、劉惠娟、李浩誠等黨公職人員向黨員、民眾拜年。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席朱立倫今參加國民黨彰化縣新春團拜，先說新春應說的好話，接著說明立法院國民黨團去年為百姓權益，在民進黨團動員反對之下的多項「戰果」，強調國民黨爭取人民權益，請黨員和民眾協助闢謠。

朱立倫和國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯、黨部人員、黨籍縣議員，先向黨員和民眾拜年，接著說，新的一年台灣越來越好，彰化越來越進步，大家越來越快樂，過年要講好話，王惠美帶領下縣政發展好，最優質立委謝衣鳯去年非常努力，尤其地方重視的是彰化縣經費、預算能增加，所以財劃法，就是縣民繳的稅金能多分一點回地方，已經講25年，去年在全體國民黨立委努力下，光是彰化縣1年能增加181億元。

朱立倫問「增加181億元有讚嗎？」在場黨員和民眾回答「讚」，他說覺得奇怪為何民進黨立委都反對，說181億元都要留在中央給民進黨政府分配，愛怎麼花用、怎麼用最好，不能給彰化縣自主使用，真的沒道理，所以人民想問立法院朝野政黨到底在「戰」什麼？就是「戰」這些預算。

他又說，除了財政收支劃分法，立法院國民黨團去年還「戰」什麼？就是80歲以上老人要雇用看護、外籍看護工是不是可以免巴氏量表，不要再到醫院檢查一堆很麻煩，造成老人困擾。80歲以上老人的子女要花錢請看護竟然不行，國民黨團堅持一定要免巴氏量表，民進黨團反對，經過立法院表決已通過未來不必巴氏量表也能依需求申請看護。

朱立倫指出，收購公糧價格已20年不變，都是每公斤21元，20年21元是可以，20年後21元是要吃什麼？1公斤21元收購稻穀是欺負農民，立法院國民黨團提案增加每公斤5元，民進黨團也反對。國民黨都是為了百姓在打拚。

在審查預算方面，朱立倫表示，立法院已通過審查新年度預算2兆9300億元，比前一年2兆8500億元還增加800億元，現在民進黨說「嘸錢倘開，攏嘸油倘駛，無法做代誌，攏呼國民黨刪了了。」將近3兆預算，有史以來最高，現在都喊沒錢，所以中央政府新春團拜沒橘子也沒糖果，都說是國民黨害的，這些預算都沒了，真是奇怪，近3兆的錢都無法做事，所以大家應該注意現在民進黨到底做什麼。

國民黨主席朱立倫向彰化縣黨員恭賀新年好。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席朱立倫向彰化縣黨員恭賀新年好。記者簡慧珍／攝影

國民黨 朱立倫 民進黨

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