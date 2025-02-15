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被爆疑似有未申報美國房產 沈伯洋：2017年就賣掉了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋被爆料，在美國有2筆房產，且就任立委後並未依法申報。沈伯洋表示，他2017年放棄美國教職回台，就把房子賣掉了，並無申報問題。

爆料內容指出，在美國個人資訊查詢網站 People Finder上，檢索加州兩處房產，爾灣市（48 Larkfield, Irvine, CA 92620）及普拉森市（925 Ziegler Way, Placentia, CA 92870）的屋主資料時，發現這些房產曾由「Paoyang Shen」持有，而「Paoyang Shen」即疑似為沈伯洋。此外，在另一個資訊查詢網站 Search People Free上，位於爾灣的房產登記屋主甚至顯示為 「Puma Shen」，與沈伯洋的英文名一致。

爆料內容指出，由於沈伯洋家族長年在美國經營貿易業務，而本人也曾留學美國多年，因此他擁有美國房產的可能性極高。有知情人士更爆料，沈伯洋曾私下表示「去我美國的房子住」，顯示其確實擁有美國房產。

People Finder的紀錄還顯示，沈伯洋疑似在 2022年1月因欠債不還，導致其中一處房產遭到追債抵押。此外，在美國房產交易網站 Record Works上，亦可見 Paoyang Shen 名下有多次房產交易紀錄，報導質疑，這些交易是否涉及資產轉移或其他財務操作，甚至可能有「洗產」疑慮。

沈伯洋表示，當年回台準備出售美國房產時，短短3天內便收到5筆購買要約，其中竟有4位買家是中國人，最後他選擇賣給唯一一位非中國人，並無涉「未申報」的問題。

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