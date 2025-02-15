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指鄭麗君立委期間連凍原能會預算3年 陳學聖：別人不能？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
在野立委提刪凍案監督今年度中央政府總預算案，遭綠營側翼圍剿。國政基金會教文體育組召集人陳學聖今天點名行政院副院長鄭麗君，指鄭擔任立委期間，連續3年提案凍結原能會預算，請鄭幫全民大科普一下，為什麼民進黨能，別人不能？圖／聯合報系資料照片
在野立委提刪凍案監督今年度中央政府總預算案，遭綠營側翼圍剿。國政基金會教文體育組召集人陳學聖今天點名行政院副院長鄭麗君，指鄭擔任立委期間，連續3年提案凍結原能會預算，請鄭幫全民大科普一下，為什麼民進黨能，別人不能？圖／聯合報系資料照片

在野立委提刪凍案監督今年度中央政府總預算案，遭綠營側翼圍剿。國政基金會教文體育組召集人陳學聖今天點名行政院副院長鄭麗君，指鄭擔任立委期間，連續3年提案凍結原能會預算，請鄭幫全民大科普一下，為什麼民進黨能，別人不能？

陳學聖表示，如果立委不能刪預算，不能凍預算，就有如自我閹割、降為行政院立法局，又如何為人民把關政府的濫權？以往立法院若有凍結預算，在接續的新會期，各委員會就會優先安排專案報告，經委員會詢答後，幾乎都完全如數解凍，這是讓預算有更充裕、嚴謹的審查，真不瞭解立委何錯之有？

陳學聖指出，被凍的預算數，最多30%左右，要到下半年最後一季才會動支，根本不影響行政運作，民進黨是在誇大預算審查的陣痛、是在欺瞞民眾知的權利。

陳學聖也點名鄭麗君，指鄭在2013至2015年擔任立委期間，連續3年提案凍結馬政府時代的原能會預算，2013年凍結「放射性物料管理作業」預算4百萬、2014年凍結一般行政預算3千萬、2015年凍結一般行政預算1000萬。

陳學聖說，如果當年民進黨立委提案凍結沒有錯，為什麼現在野黨凍結預算就要被大罷免？他請現貴為行政院副院長的鄭麗君來幫全民大科普一下，為什麼民進黨能，別人為什麼就不能？

民進黨 鄭麗君 陳學聖

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