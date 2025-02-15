快訊

影／「碰」一聲！空軍勇鷹教練機墜機多人目擊…飛官林瑋送醫畫面曝光

MLB／不想將誰設為緊急聯絡人？大谷翔平傲嬌選山本由伸

美中台博弈／攸關國安問題 賴政府不能坐視台積美國化

因應川普對等關稅 美學者：台灣宜更具體向日本看齊

中央社／ 華盛頓14日專電

為因應川普新政，總統賴清德表示，將讓國防預算高於GDP3%，並擴大對美投資。美國法學教授古舉倫今天表示，對於如何處理與川普的關係，賴總統有正確的想法，但需要能夠提出實際成果，例如比照日本增購天然氣。

美國總統川普（Donald Trump）公布課徵「對等關稅」藍圖後，賴總統召開國安高層會議因應，並於會後宣布擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，及優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產總額（GDP）3%以上。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）接受中央社採訪時表示，整體而言，川普屬意的盟友有兩種特質，一是儘可能獨立管理自身國防，降低對美國的依賴；二是按照川普認為「公平」的條件，與美國進行投資與貿易。

古舉倫說，賴總統的目標應該是讓川普「以類似他目前看待日本的方式來看台灣」，賴總統的決策正好回應了川普可能提出的上述兩大關切點。

他指出，不過，賴總統需要能夠提出實際的成果。由於國防預算非賴總統能掌控，他也無法強迫台灣企業赴美國投資，因此面臨無法落實承諾的風險。

古舉倫表示，賴總統或許應該尋找他有權力提供、易於解釋及理解的具體事項，例如台灣承諾大幅增加購買液化天然氣（LNG）等美國能源，將展現善意還能吸引媒體關注，同時滿足台灣需求。

日本首相石破茂7日首度會見川普就大拋善意，砸重金投資也追加採購液化天然氣，有評論認為這是石破茂一次成功的外交出擊。古舉倫隔日推文建議台灣政府跟進，並提醒川普，如果中國封鎖台灣，台灣就無法支付液化天然氣費用。

「川普2.0」將如何回應賴總統最新決策方面，美國在台協會（AIT）前主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard C. Bush）下午對中央社表示，台灣增軍事預算及擴大對美投資是善意舉措。

不過，他認為，目前美國這屆政府沒有，或是仍未形成一致的對台政策，類似川普第一任期的狀況。「我個人認為，美國公開抱怨像台灣這樣的好朋友的政策，未必有利雙邊基於共同利益的有效合作。」

川普 美國在台協會

延伸閱讀

彭博：應川普政府要求 台積電考慮經營英特爾美國廠

TikTok暫時復活 重上架美App商店

核武也要減！川普擬會普、習 籲國防預算減半

俄烏停戰談判 川普：烏克蘭不會缺席

相關新聞

【專家之眼】「中華台北」或「中國台北」何者更矮化？

國際政治中有關國家、地區、海洋、或島嶼等名稱的使用經常出現外交爭論。近日比較引起關注的名稱使用問題就是「奧會模式」中Ch...

【總編開箱】怕川普不開心 賴總統的民主聯盟只是自欺欺人

美國總統川普下令研擬開徵「對等關稅」，最快4月上路，並再點名台灣搶走晶片生意，若不回來美國生產，會讓他不開心。賴總統旋即宣布，將推動立足台灣、布局全球經貿戰略，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。諷刺的是，上一次自稱是民主聯盟成員的烏克蘭正在被美國「丟包中」，賴政府迄今依舊未能認清國際政治現實，到底是自欺欺人，還是好傻好天真？

民眾黨今主席補選 黃國昌、蔡壁如打「柯學」牌

民眾黨今將舉行主席補選，昨在高雄舉行最後一場政見發表會，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如互爭誰是創黨主席柯文哲真傳弟子，蔡頻...

750元審查費NCC喊卡 藍促循舊制

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）擬針對特定類別電子產品收取七五○元審查費，引發「七五○之亂」後暫緩。國民黨立委林沛祥昨稱他召...

國安高層會議 賴總統通篇呼應大罷免

賴清德總統昨召開國安高層會議，商討面對國際新局對策。民進黨立委邱志偉表示，台灣受到相關挑戰是長期課題，可考慮設立任務型單...

蔡英文：台灣未來挑戰比過去8年困難 請支持賴總統

前總統蔡英文今天晚間出席台灣之友會聯歡晚會致詞表示，8年執政給台灣打下基礎，但不表示台灣永遠不會有挑戰，未來的挑戰比過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。