聽新聞
0:00 / 0:00

國安高層會議 賴總統通篇呼應大罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋屈彥辰王千豪／台北報導
賴清德總統2月14日上午召開國安高層會議，針對如何因應川普對晶片移至美國生產要求等問題，做出回應。記者余承翰／攝影
賴清德總統2月14日上午召開國安高層會議，針對如何因應川普對晶片移至美國生產要求等問題，做出回應。記者余承翰／攝影

賴清德總統昨召開國安高層會議，商討面對國際新局對策。民進黨立委邱志偉表示，台灣受到相關挑戰是長期課題，可考慮設立任務型單位，比照三大委員會模式，成立專屬委員會；藍白立委則同聲批評，沒看見賴總統提出具體因應對策，只看見通篇都在呼應大罷免。

邱志偉表示，希望政府部會要能跳脫傳統思維，現在美國川普政府已經不適用價值外交、民主外交等溝通方式，要用甚麼東西彰顯台灣的重要性，這很重要。

邱志偉說，賴政府應仿造前總統李登輝、陳水扁總統任內，均有成立特別的對美溝通小組，例如李登輝任內有「明德小組」，定期訪美向官方說明台灣立場，若有誤會，也應該隨時以此小組作為聯繫對象，重點是定期、常態性的溝通，而不只有遇到問題才互動。小組成員除外交單位外，應廣納國安、國防、財經等官員，要讓台美溝通小組成為未來聯繫美國總統川普最即時的管道。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，因應川普新政的國際變局及日益嚴峻的地緣政治，總統和國安單位動起來，世界都在看台灣自主防衛的決心，也連帶影響國際協防台灣的意願；預算反映政策，賴總統宣示編特別預算，民進黨團絕對支持。

國民黨立委許宇甄表示，賴總統會後發表談話主軸放在加強台美關係、提高軍費、加強抗中，感覺是在呼應大罷免，看不出要如何協助高科技產業應對川普加稅大變局。政府應加強與各產業的交流與對話，積極協助台灣廠商調整供應鏈及投資策略，輔導企業如何因應美國逐漸提高的關稅，確保企業在此變局中找到最佳應對策略。

國民黨立委李彥秀提醒民進黨政府，在野黨絕對支持向美國採購必需軍品，但是編列特別預算還是要考量國家整體財政；至於國防預算提高到ＧＤＰ的百分之三，恐怕遠不及川普競選期間開出台灣要將國防預算提高到ＧＤＰ百分之十的驚人數字。

民眾黨團總召黃國昌說，遺憾沒看到政府有任何深刻討論，更沒提出具體對策。現在賴政府、卓內閣整個腦袋除了協助民進黨團總召柯建銘號召的大罷免，好像不知如何或該做什麼事。

國防預算 川普 民進黨

延伸閱讀

川普「對等關稅」遭看破手腳？ 專家：對這些國家的產品打擊最重

川普推翻家用品節能標準 專家：如MAGA懷念輝煌時代

川普提接管加薩計畫 沙烏地傳2月20日主辦峰會商討

跟川普見面還不夠！馬斯克再攜3萌娃會莫迪 公開亮相超搶鏡

相關新聞

國安高層會議 賴總統通篇呼應大罷免

賴清德總統昨召開國安高層會議，商討面對國際新局對策。民進黨立委邱志偉表示，台灣受到相關挑戰是長期課題，可考慮設立任務型單...

民眾黨今主席補選 黃國昌、蔡壁如打「柯學」牌

民眾黨今將舉行主席補選，昨在高雄舉行最後一場政見發表會，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如互爭誰是創黨主席柯文哲真傳弟子，蔡頻...

750元審查費NCC喊卡 藍促循舊制

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）擬針對特定類別電子產品收取七五○元審查費，引發「七五○之亂」後暫緩。國民黨立委林沛祥昨稱他召...

蔡英文：台灣未來挑戰比過去8年困難 請支持賴總統

前總統蔡英文今天晚間出席台灣之友會聯歡晚會致詞表示，8年執政給台灣打下基礎，但不表示台灣永遠不會有挑戰，未來的挑戰比過去...

數發部沒做事？北市議員許淑華曝這事件應證藍白「總預算之亂」

馬偕醫院爆發駭客勒索事件，2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊。民進黨台北市議員許淑華指出，這是由衛福部與數發部首次...

圖卡諷刺黃國昌…民眾黨內醞釀送中評會調查 蔡壁如說話了

民眾黨主席補選，蔡壁如今在高雄政見會被媒體問到，在媒體群組丟出圖卡上頭黨徽背景變黃，還放上代理主席黃國昌、前立委陳椒華，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。