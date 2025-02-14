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蔡英文：台灣未來挑戰比過去8年困難 請支持賴總統

中央社／ 台北14日電
台灣之友會14日晚間在台北舉行「金蛇喜迎春2025新春聯誼會」，前總統蔡英文（圖）應邀出席並致詞。中央社
台灣之友會14日晚間在台北舉行「金蛇喜迎春2025新春聯誼會」，前總統蔡英文（圖）應邀出席並致詞。中央社

前總統蔡英文今天晚間出席台灣之友會聯歡晚會致詞表示，8年執政給台灣打下基礎，但不表示台灣永遠不會有挑戰，未來的挑戰比過去8年還要困難，大家要多多支持政府與總統賴清德，讓賴總統有更強的支持。

台灣之友會晚間在大直典華飯店舉辦「金蛇喜迎春－新春聯歡晚會」，包括蔡英文、外交部長林佳龍、行政院政務委員陳時中、民進黨立委莊瑞雄等人受邀出席。

蔡英文致詞時說，台灣不同時間都有不同挑戰，她執政8年也有很多挑戰，賴總統執政這段時間也面對新的挑戰，尤其是全球的局勢持續變化中，她8年執政給台灣打下基礎，但不表示台灣永遠就不會有挑戰。

蔡英文指出，未來的挑戰比過去8年還要困難，所以大家要多多支持政府與賴總統，讓賴總統有更強的支持，在賴總統的領導下，相信大家一定可以一關一關地過；也希望支持台灣的力量越來越強，全世界支持台灣的力量越來越大，「這個國家需要我們，一起加油努力」。

台灣之友會總會長黃崑虎表示，台灣經過多屆總統，在蔡英文8年努力下，台灣已是全世界認識的主權獨立國家，但可惜有個壞鄰居說台灣是他們的一部分，台灣和全世界都不能接受，台灣要靠實力，才能成為真正獨立的國家。

台灣之友會理事長王美琇指出，罷免活動第一階段已送件，但許多罷團都反映，非常需要第二階段的連署據點，台灣之友會等本土社團會當罷團後盾，也會代收連署書，盼大家提供連署據點，全國人民對國會亂象都受不了，請大家站出來挺台灣。

王美琇也向蔡英文喊話，誠摯邀請蔡英文是否考慮加入第二階段連署，相信憑藉蔡英文的政治能量及領導力，一定可以更加有力量；也希望民進黨的黨公職能提供罷團必要支援，絕不能缺席或置身事外，一定要加入民主大浪潮。

蔡英文

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