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外交部、衛福部共推醫療外交 林佳龍：團結更有力量！

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍與衛生福利部長邱泰源14日在外交部召開雙部長會議，會中決議成立「跨部會諮詢小組」，將廣邀參與國際醫衛合作的醫療院所、醫衛產業、公協會等專家，並與外交部和衛福部共同籌組「醫療外交台灣隊」，利用公私部門資源，深化台灣與友邦及友好國家的各項公衛醫療合作。

林佳龍透過臉書表示，「醫療不只是基本人權，更是台灣拓展外交的亮點」，同樣身為醫師的總統賴清德，也非常重視醫療國際合作，並期許台灣公衛醫療實力，與各國持續深化夥伴關係，讓「健康台灣」造福世界。林佳龍也以南美洲友邦巴拉圭為例，台灣協助建置的健康醫療資訊系統（HIS）已惠及當地七成人口，讓病患看診時間從至少 2.5 小時縮短至 30 分鐘，廣受當地人民好評，更促使巴拉圭在世界衛生組織（WHO）公開為台灣仗義執言。

自林佳龍就任外交部長以來，積極推動「總合外交」路線，並提出「榮邦計畫」及旗下八大旗艦計畫，其中「智慧醫療與健康產業」正是醫療外交政策。為進一步整合業務及資源，林佳龍與邱泰源召開雙部長會議，共同落實賴總統的政策願景。林佳龍說，盼借重台灣在公共衛生及醫療領域優勢，並整合台灣生技醫藥及資通訊產業實力，結合「人才、技術、資金」三大支柱，透過「以醫帶產」模式推動智慧醫療整體輸出，協助台灣相關產業拓展海外市場。

林佳龍並回顧，今年初訪問帛琉期間，訪團遭遇意外車禍，幸而台灣新光醫院在當地深耕近 20 年，提升帛琉整體醫療水準，使受傷同仁能夠獲得即時且專業的醫療照護，順利平安返台，充分展現國際醫療合作的共好價值。

林佳龍指出，未來外交部與衛福部將持續攜手各界夥伴，深化國際醫衛合作，以「健康台灣」的願景為全球公共衛生及智慧醫療發展貢獻更多力量，並同步推動台灣相關產業在國際市場的發展，朝「經濟日不落國」的目標邁進。

巴拉圭 帛琉 林佳龍

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