數發部沒做事？北市議員許淑華曝這事件應證藍白「總預算之亂」

馬偕醫院爆發駭客勒索事件，2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊。民進黨台北市議員許淑華指出，這是由衛福部與數發部首次合作辦案，才沒有造成病患資料外洩，受害得以控制，這也再次應證，年初由藍白聯手製造的「總預算之亂」，就是一場不理性的政治鬥爭。

許淑華表示，國家資訊安全有多麼重要，台灣無時無刻都在面對各種網路惡意攻擊，馬偕醫院受到駭客組織長達3天的網路攻擊。外界盛傳是中國的駭客組織，不過醫院尚未證實，她認為這次事件最重要的關鍵在於，這是由衛福部與數發部首次合作辦案。

她說，攻擊爆發後第一時間，資安署就採取即時緊急應變。因此這場長達3天的駭客攻擊，才沒有造成病患資料外洩，受害得以控制。年初由藍白聯手製造的「總預算之亂」以不明確的理由，說數發部「沒做事」，針對數發部刪除40%、凍結20%預算，但關乎你我權益的資安危機，本就是發生在「看不到」的地方。

許淑華表示，從年初的馬祖海纜全斷，再到這次馬偕醫院的駭客事件，日常生活可以維持運作，其實是因為有數發部的專家們日夜不懈的結果。數發部以及轄下的資安署，就是在守護這些「看不到」的危機。不管最近藍白突然態度退讓，他們亂刪凍總預算，對國家傷害已經造成，相信大家都銘記在心。