快訊

全球最新「醫療照護指數」排名出爐 台灣醫療連7年蟬聯雙榜首

移民署新竹專勤隊遭搜索 隊長疑涉貪遭帶走調查

曾夜夜明亮…新光三越無限期停業 台中人感傷：你暫時受傷了

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部沒做事？北市議員許淑華曝這事件應證藍白「總預算之亂」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供

馬偕醫院爆發駭客勒索事件，2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊。民進黨台北市議員許淑華指出，這是由衛福部與數發部首次合作辦案，才沒有造成病患資料外洩，受害得以控制，這也再次應證，年初由藍白聯手製造的「總預算之亂」，就是一場不理性的政治鬥爭。

許淑華表示，國家資訊安全有多麼重要，台灣無時無刻都在面對各種網路惡意攻擊，馬偕醫院受到駭客組織長達3天的網路攻擊。外界盛傳是中國的駭客組織，不過醫院尚未證實，她認為這次事件最重要的關鍵在於，這是由衛福部與數發部首次合作辦案。

她說，攻擊爆發後第一時間，資安署就採取即時緊急應變。因此這場長達3天的駭客攻擊，才沒有造成病患資料外洩，受害得以控制。年初由藍白聯手製造的「總預算之亂」以不明確的理由，說數發部「沒做事」，針對數發部刪除40%、凍結20%預算，但關乎你我權益的資安危機，本就是發生在「看不到」的地方。

許淑華表示，從年初的馬祖海纜全斷，再到這次馬偕醫院的駭客事件，日常生活可以維持運作，其實是因為有數發部的專家們日夜不懈的結果。數發部以及轄下的資安署，就是在守護這些「看不到」的危機。不管最近藍白突然態度退讓，他們亂刪凍總預算，對國家傷害已經造成，相信大家都銘記在心。

許淑華指出，這場混亂，打從一開始就是國民黨與民眾黨起頭的，她始終相信，在民主國家，公民才是社會的主角。公民社會的反撲，一定會讓藍白「看得到」。

馬偕醫院爆發駭客勒索事件，2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊。圖／取自許淑華臉書
馬偕醫院爆發駭客勒索事件，2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊。圖／取自許淑華臉書

網路攻擊 馬偕醫院 駭客

延伸閱讀

日月潭觀光圈盟主交接 縣長許淑華勉勵吸引更多遊客

解決南投垃圾問題 縣長許淑華：民調支持縣府規劃方案

影／南投縣長許淑華轟中央卡陸客觀光 觀光業將出現倒閉潮

大年初一走春 南投縣長許淑華連跑7宮廟發福袋

相關新聞

數發部沒做事？北市議員許淑華曝這事件應證藍白「總預算之亂」

馬偕醫院爆發駭客勒索事件，2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊。民進黨台北市議員許淑華指出，這是由衛福部與數發部首次...

民眾黨主席補選高雄政見會 蔡壁如暗指黃國昌「吃碗內看碗外」

民眾黨主席明天補選，今在高雄舉行最後一場政見發表會，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如兩人互爭誰是柯的「真傳弟子」，蔡壁如還頻...

圖卡諷刺黃國昌…民眾黨內醞釀送中評會調查 蔡壁如說話了

民眾黨主席補選，蔡壁如今在高雄政見會被媒體問到，在媒體群組丟出圖卡上頭黨徽背景變黃，還放上代理主席黃國昌、前立委陳椒華，...

黃國昌：2028把賴清德拉下來 邁向改革第一步

民眾黨今天舉行黨主席政見會，黨員詢問如何使代議士擁有實質監督權力，立委黃國昌表示，務實作法是在現行的立法院職權行使法中不...

評國安會議結論 朱立倫：用提高國防預算強化意識型態對抗

賴清德總統今早召開國安高層會議，會後賴總統宣布，新的一年政府將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到GD...

力挺賴清德國安會議三宣示 林岱樺籲行政部門迅速落實

賴清德總統今天召開今年第一次的國家安全高層會議，以因應美國總統川普新政及國際情勢。民進黨立委林岱樺表示，支持賴清德總統三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。