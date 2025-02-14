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圖卡諷刺黃國昌…民眾黨內醞釀送中評會調查 蔡壁如說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民眾黨代理主席黃國昌。記者劉學聖／攝影
民眾黨代理主席黃國昌。記者劉學聖／攝影

民眾黨主席補選，蔡壁如今在高雄政見會被媒體問到，在媒體群組丟出圖卡上頭黨徽背景變黃，還放上代理主席黃國昌、前立委陳椒華，意有所指「白色染黃」惹怒黨內，蔡今改口說，與陳椒華過去是立法院同僚，如果陳願意到民眾黨幫忙「樂觀其成」，試圖降低對選情衝擊。

蔡壁如解釋「借屍還魂」圖卡及「2月15日是顏色的選擇」文字，是朋友傳給她的，原要傳到顧問群，因顧問頭貼跟媒體群頭貼都是黃色小鴨因而誤傳。

蔡也解讀圖卡涵義表示，過去陳椒華在擔任時力立委，她和陳在立法院有過很密切合作，同樣關心環保，「如果陳椒華願意到民眾黨幫忙，我也是樂觀其成」。

圖卡事件引發黨內反彈，恐面臨中評會停權懲處，媒體問是否擔心影響黨主席選情，蔡回應「尊重黨的決定」，又說相較於她錯丟圖卡，立委吳春城的壯世代爭議，才更應該啟動中評會調查，吳春城應該向黨說明。

媒體再問，若當選黨主席是否拜會代理黨主席黃國昌，蔡壁如說，一定會的。但同一個題目，黃國昌的回答卻四兩撥千金，他說「舊政治的俗套，不用太拘泥」，黨內溝通機制多元暢通，選舉結束後，全黨上下一心推動黨務和台灣發展，這才是真正最重要的事。

當選黨主席後，布局2026地方大選，高雄市長是否推派人選？黃國昌說，2026所有布局都是全國布局，不會針對單一縣市就提早掀底牌，但他承諾，明年六都及地方縣市長選舉，台灣民眾黨絕對不會缺席，將在各地方議會成立民眾黨黨團，強化黨與地方連結，為台灣更多推舉優秀人才。

蔡壁如說，高雄市長選舉，民進黨有意角逐的立委都已表態，而國民黨定於一尊由立委柯志恩參選，未來當選黨主席，會傾聽地方民意，再循黨的提名機制布局選戰。

前立委蔡壁如。記者劉學聖／攝影
前立委蔡壁如。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨 蔡壁如 陳椒華

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