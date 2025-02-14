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民眾黨主席補選高雄政見會 蔡壁如暗指黃國昌「吃碗內看碗外」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
前立委蔡壁如。記者劉學聖／攝影
前立委蔡壁如。記者劉學聖／攝影

民眾黨主席明天補選，今在高雄舉行最後一場政見發表會，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如兩人互爭誰是柯的「真傳弟子」，蔡壁如還頻頻出招，暗指黃國昌「吃碗內看碗外」、「心懷二志」；黃國昌則是隻字未提蔡壁如。

黃國昌、蔡壁如今在政見會沒有太多交鋒，不過，蔡發言頻頻針對黃，她說，跟柯文哲2、30年是老同事擁有共同理念，是政治上啟蒙老師，她更與柯一起參與創黨，許多人問為何明知實力懸殊，仍要與網路聲量高的黃國昌委員同台競爭黨主席。

蔡壁如說，她承受許多罵名，但參選黨主席完全沒有考量自己，而是她與柯文哲共事幾十年，最清楚柯文哲創黨理念以台灣為名、以民眾為本，終止藍綠惡鬥、化解族群對立、開創台灣新政局，只有她才能實踐柯文哲的理想抱負。

蔡壁如強調，民眾黨需沒有心懷二志的黨主席，願意犧牲自己壯大黨，而不是吃碗內看碗外的主席，未來她將是專職的黨主席，努力深耕茁壯，當選黨主席，首先將進行2024敗選檢討，帶領民眾黨挑戰接下來2026地方縣市大選，這才是柯文哲所說的面對問題、解決問題。

她跟柯文哲從醫師到主席，開過大大小小會議，柯常講一句話，如果從來一遍，要怎麼樣做得更好，也因此，認真工作、檢討改進是白色力量共識，也是民眾黨特色，更是柯始終堅持的SOP，民眾黨能走到今天，關鍵就是建立在誠實且願意承認錯誤的價值，她只想要把這個價值找回來，勿忘初衷。

對照蔡壁如頻頻出招攻擊，黃國昌採冷應對，氣定神閒提及入黨前與柯3次碰面會談，闡述何以成為柯文哲欽點承接民眾黨的人選。

黃國昌說，他提起2023年和前柯文哲3次碰面會談，與柯文哲從台灣憲政、司法和媒體改革都深聊過，如何先天設計不良、後天運作失調，充分向柯文哲闡述自己的想法。

黃國昌說，幾次見面會談，他向柯文哲說明民進黨政府背棄了司法改革理想，轉變為綠能貪腐、黑金腐敗的現況，當時柯清楚記錄每個細節，完全沒有身段認真提出疑問，也令他佩服柯文哲一針見血、單刀直入的觀點。

他和柯文哲都是心繫台灣的本土力量，台灣人民不會無條件接受沒有治國理念、沒有治國能力的民主進步黨，這讓他進一步反思民眾黨這個政黨的樣貌，以及未來面對何種挑戰，所以決定參加黨主席補選。

黃國昌認為，黨主席補選結束後，全黨上下一心推動黨務和台灣發展，讓下一代看得到未來共同努力，才是民眾真正最重要的使命。

民眾黨代理主席黃國昌。記者劉學聖／攝影
民眾黨代理主席黃國昌。記者劉學聖／攝影
民眾黨代理黨主席黃國昌。記者劉學聖／攝影
民眾黨代理黨主席黃國昌。記者劉學聖／攝影
前立委蔡壁如。記者劉學聖／攝影
前立委蔡壁如。記者劉學聖／攝影
民眾黨代理主席黃國昌。記者劉學聖／攝影
民眾黨代理主席黃國昌。記者劉學聖／攝影

柯文哲 蔡壁如 黃國昌

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