黃國昌：2028把賴清德拉下來 邁向改革第一步

民眾黨今天舉行黨主席政見會，黨員詢問如何使代議士擁有實質監督權力，立委黃國昌表示，務實作法是在現行的立法院職權行使法中不斷操作衝撞，並在2028年把總統賴清德拉下來，才是邁向改革第一步。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

民眾黨今天舉辦第2場黨主席政見發表會，除了移師高雄、開放黨員旁聽外，也在政見會中增加黨員提問環節。

黃國昌今天在申論表示，在柯文哲打下的基礎上，民眾黨要進一步做「3+1計畫」，前3個分別是「溝通更強化、論述更深化、組織更活化」，並加上最重要的人才招募。他說，希望黨內將對執政者的不滿，轉化成向外傳播理念的力量。

黃國昌表示，柯文哲在遭受賴政府關押期間，曾短暫呼吸自由的空氣，他當時與柯文哲長談時，柯文哲都沒提到個人的官司，而是在意台灣與民眾黨的發展；未來組織發展上，民眾黨必須去中心化、扁平化，讓資訊在黨內快速有效率流通，並且深入每個社區鄰里，快速反應民眾需求。

黨員提問部分，有黨員詢問，立法院職權行使法被部分宣告違憲後，在五權分立的架構下，除了依靠修憲外，還有什麼方法能使代議士擁有實質權力。

黃國昌表示，要有健康的民主，就必須有健康的監督制衡機制，但很遺憾民進黨掌握絕對權力後，只想拔掉國會監督的牙齒，不惜背棄過去的主張和諾言；立法院雖完成劃時代的國會改革法案，但在民進黨控制的綠色大法官主導下，部分條文被宣告違憲。

談及因應之道，黃國昌表示，修憲雖是終極目標，但最務實的作法，是在現行的立法院職權行使法中不斷操作衝撞，讓全台灣民眾看到，民進黨留給台灣什麼殘破的國會監督。他強調，2028年把賴清德拉下來，才是邁向改革的第一步。

黨員也詢問，未來如何與執政黨抗爭或和解。黃國昌表示，對執政者強力監督本來就是在野黨的天職，而民眾黨所提出的政策主張，都會設想若是民眾黨執政、柯文哲擔任總統，民眾黨也都願意接受相同的規範與制衡。他強調，若執政者決定蠻橫時，就是在野黨起身的時候。

此外，針對柯文哲的司法案件，有黨員也問到，如何因應司法單位押人取供與偵查亂公開。黃國昌表示，柯文哲為民眾黨與台灣民主的推進背上最重的十字架，但這反應出，台灣在民進黨主政下走回黨、檢、媒三位一體老路，民眾黨團從上會期開始，就提出司法改革相關法案，這會期一定會完成三讀，而台灣也要嚴肅面對黨、檢、媒三位一體問題，才能真正解決綠色新威權現象。