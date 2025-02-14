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評國安會議結論 朱立倫：用提高國防預算強化意識型態對抗

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統今早召開國安高層會議，會後賴總統宣布，新的一年政府將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國民黨主席朱立倫表示，國安會議的結論仍是在用提高國防預算，強化意識型態對抗，缺乏實質應對方案。記者胡蓬生／攝影
賴清德總統今早召開國安高層會議，會後賴總統宣布，新的一年政府將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國民黨主席朱立倫表示，國安會議的結論仍是在用提高國防預算，強化意識型態對抗，缺乏實質應對方案。記者胡蓬生／攝影

賴清德總統今早召開國安高層會議，會後賴總統宣布，新的一年政府將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國民黨主席朱立倫表示，國安會議的結論仍是在用提高國防預算，強化意識型態對抗，缺乏實質應對方案。

朱立倫表示，國民黨始終重視民生發展，核心目標就是讓全民都能過上更好的生活。今天早上，他來到苗栗參加新春團拜，也向在場的朋友們分享台灣當前面臨的危機與挑戰。

朱立倫指出，台灣是高度依賴出口與外貿的經濟體，國際局勢的變化對我國影響深遠，他們觀察到，當前全球正面臨兩場重要戰爭：第一、AI戰爭，AI科技正急遽發展，將徹底改變人類未來與世界經濟，而台灣作為科技之島，不僅有台積電，還有許多中小企業也將受到波及，現在正是關鍵時刻，政府應該有所應對，不能再耽誤！

朱立倫續指，第二、貿易戰爭，川普一上任，已經對全球發起新一輪貿易戰，各國無不繃緊神經，嚴陣以待。上周，美國宣布對鋼、鋁製品加徵關稅，本周更進一步推動「對等關稅」，甚至多次點名台積電與台灣！

朱立倫說，台灣對美國的貿易順差排名全球第六，去年已高達738億美元，超過日本、韓國，這些國家都積極準備應戰。然而，賴政府卻無動於衷，毫無警覺，賴總統直到今天才說要召開國安會議，但美國大選結束以來，執政黨的重心始終放在政治鬥爭與大罷免，對外部挑戰卻毫無作為且不負責任。

朱立倫批評，當美國宣布鋼鋁製品課稅時，政府竟推諉說這是「對岸的問題」，全然無視台灣仍有許多鋼鋁製造業者生存受威脅，「賴清德的反應根本跟不上局勢變化」。

朱立倫認為，今天國安會議的結論仍是在用提高國防預算，強化意識型態對抗，缺乏實質應對方案，也看不到解決對等關稅貿易戰的專業。朱立倫說，民進黨推動大罷免，難道把在野黨全部罷免掉，台灣就能天下太平？難道沒有在野黨，台灣就會成為AI王國、貿易強國？這樣的執政方針，完全與世界潮流背道而馳。

朱立倫說，他對今天股市下跌200多點並不意外，因為各地廠商壓力山大，投資人對未來憂心忡忡！而2025年開春，民進黨只想著「拚政治」，從年初罷免到年尾，這樣的執政黨讓人疑惑，民進黨究竟是在治理國家，還是在鬥爭對手？

朱立倫強調，「家和萬事興」國家團結，才能發展！台灣唯有團結，才能共同面對AI與貿易戰帶來的挑戰，否則經濟將遭受巨大衝擊。他誠摯呼籲賴總統，應以智慧解決問題，不要繼續內鬥，「放下屠刀，立地成佛」，讓國家安寧，社會安定，全民才能真正幸福。

國安會 國防預算 朱立倫

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