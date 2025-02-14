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力挺賴清德國安會議三宣示 林岱樺籲行政部門迅速落實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林岱樺支持賴清德總統國安會議三項宣示。圖／林岱樺辦公室提供
林岱樺支持賴清德總統國安會議三項宣示。圖／林岱樺辦公室提供

賴清德總統今天召開今年第一次的國家安全高層會議，以因應美國總統川普新政及國際情勢。民進黨立委林岱樺表示，支持賴清德總統三項宣示，行政部門應迅速落實國安會議結論。

林岱樺表示，支持賴清德總統鞏固國防、促進台美交流、繼續提升台灣在「全球民主供應鏈」的關鍵角色的重要的三項宣示。將繼續建議行政部門迅速落實國安會議結論，積極輔導國內產業競爭力，擬訂特別條例、編列特別預算，輔導受到關稅影響的傳統產業，以因應國際新局勢。

賴清德表示，將優先推動三大工作，第一為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，國防預算達GDP3% 以上目標。第二因應半導體產業發展，強化台美溝通，增進彼此更多的理解創造共同雙贏。第三在區域及兩岸情勢上，希望台美關係的發展持續提升，提出「三個不變」捍衛國家主權及守護民主自由生活方式的決心不變。

台美關係 國安會 賴清德

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