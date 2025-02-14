刪消防預算1億原因曝光 王鴻薇：要確保不是補助黑熊學院

台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，民進黨立院黨團今指國民黨立委王鴻薇日前卻刪除消防員頭盔裝備預算1億元，但王鴻薇下午反擊指出，當時是聽說預算與補助「黑熊學院」有關，所以當時提案刪除，之後消防署來說明，確保不會補助「黑熊學院」她就馬上撤案。

王鴻薇下午與市議員陳炳甫勘查北市大佳國小學童交通安全時受訪指出，昨天台中發生氣爆重大災害，大家不要再做政策的操作跟政治口水，事實上有關這筆消防預算，她在預算審查通過之前，今年有一筆在例行性補助地方消防設備預算之外，有一新增預算，新增10億元之多，有人跟她講，這與補助「黑熊學院」有關係。

她說，預算主要是針對防衛韌性的部分，因為看到一個新增的預算，必須要瞭解，但提案後消防署來做說明時，確保不會補助「黑熊學院」她馬上把這個案子改成主決議，後來也撤案，也就是說，現在通過的總預算，根本沒有她刪除消防預算的問題。

王鴻薇說，台中市發生重大災害，大家應該全力幫忙罹難者家屬和傷者，趕快應該去瞭解原因、究責，卻還有人要做這樣的政治操作。她批評，發生重大災害時，如果還只是一直想用政治操作，針對敵對的政黨來做政治口水，真的是沒有人性的操作。

至於民進黨質疑針對於消防員的業務費，國民黨凍結2.67億，包括了裝備、廳舍，外界希望可以解凍。對此，王鴻薇表示，凍結的部分，因為總預算到目前為止並沒有送出去，所以消防相關的採購、業務費，目前為止因為沒有送出去，也沒有公告實施。

她說，至於解凍的部分，其實立法院長韓國瑜參加院際協商時，已經講得非常清楚，如果要做預算解凍，因為立法院2月25日就要開議，就趕快送相關的報告到各個委員會，都會協助，且提出說明就立刻解凍，這跟過去完全一模一樣。

王鴻薇表示，如果一味地去操弄總預算，會得到社會的反感，如同前兩天連高雄的碎屍案，都可以操作成說這跟總預算有關係，這樣造謠，不會得到社會大眾認同。