快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

國防預算增到GDP3%以上 藍委：應積極改善官兵待遇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統上午召開國安會議後在總統府敞廳舉行記者會，他表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影
賴清德總統上午召開國安會議後在總統府敞廳舉行記者會，他表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委許宇甄說，國軍人力短缺問題日益嚴峻，可能出現裝備沒人操作的窘境，若要將國防預算提升到整體GDP的3%，應先增加對內採購，以利台灣國防產業升級；積極改善官兵的待遇及福利，吸引優秀人才入伍，才能讓部隊維持戰力。

許宇甄表示，美國總統川普上任後，已預備對各國課徵對等關稅，也多次批評台灣搶走美國晶片生意，甚至放話「如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。川普對台灣的發言越來越強硬，越來越露骨，要求台積電與美國廠商合作，也要求台灣須提高國防預算支出達GDP5%，不僅對台積電造成壓力及衝擊，也給台灣半導體產業、AI產業帶來巨大影響。

許宇甄認為，大家都希望台海和平，因為這最符合各國利益，川普的做法卻是希望台灣的高科技產業赴美設廠，要求台灣政府購買大量武器，這種作法對於不會治國只會罷免的民進黨政府來說無疑是雪上加霜。

許宇甄指出，2024年台灣對美貿易出超達648億美元，川普上任後看到這樣的數字勢必感到不滿，賴清德總統、卓榮泰院長卻未能在第一時間召開國安會議應對此事，直到忙完大罷免的布局後，確認第一階段的罷免順利完成後，才願意召開國安會議研商此件大事。

許宇甄質疑，從賴清德總統會後發表談話來看，主軸放在加強台美關係、提高軍費、加強抗中，感覺是在呼應大罷免，看不出要怎麼協助高科技產業應對川普加稅大變局。賴清德為了因應川普要求，要讓國防預算規模達到GDP3%，如此一來，賴政府2025年須提出至少1600億元的特別預算才夠，錢要從哪裡來？要從2024年超徵的稅收來支應嗎？雖然2024年稅收超徵5283億元，但應以照顧國人為優先，有餘裕才能拿來買武器。

許宇甄表示，為了應對中共與日俱增的威脅，逐步增加國防預算沒人會反對，但錢一定要花在刀口上，若國防經費沒有用在對的地方，立法院很難支持如此高的預算支出。國軍人力短缺問題日益嚴峻，我國志願役人數只剩15.2萬人，創歷史新低，缺少的又是以戰鬥部隊為主的基層官兵，人員招聘及訓練若不解決，可能出現有裝備卻沒人操作的窘境。

許宇甄強調，政府收來的錢都是人民的血汗錢，一定要善用每一筆經費，若只是為了滿足川普的要求，為買而買，甚至犧牲半導體產業發展的機會，國人不會同意。賴政府若要將國防預算提升到整體GDP的3%，應先增加對內採購，以利台灣國防產業升級；積極改善官兵的待遇及福利，吸引優秀人才入伍，才能讓部隊維持戰力。

許宇甄還提到，政府應加強與各產業的交流與對話，積極協助台灣廠商調整供應鏈及投資策略，輔導企業如何因應美國逐漸提高的關稅，確保企業在此變局中找到最佳應對策略。

國防預算 川普 許宇甄

延伸閱讀

川普宣布對等關稅 廣泛涵蓋各國 最快4月上路

川普擬會習近平、普亭 談三國減核武、國防預算砍半

印度總理莫迪欲避免貿易戰 訪白宮送川普「大禮」

3度反對川普人事 麥康諾已成共和黨「孤島」

相關新聞

民眾黨主席補選政見會 蔡壁如：柯文哲若回黨內她立刻辭黨主席

台灣民眾黨主席周六補選，今天民眾黨在高雄舉行政見發表會，前立委蔡壁如今天強調，參選不為自己，而是為了成全民眾黨，她強調，...

自爆收傅崐萁1萬組競選小物 鍾小平急改口是支持者付錢

國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆提供多位藍營立委候選人競選小物，政治評論員溫朗東今提告。國民黨北市議員鍾小平自爆他有1萬組也...

國防預算增到GDP3%以上 藍委：應積極改善官兵待遇

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委許...

吳思瑤稱罷免12億編入預算 王鴻薇：多年立委白做了

國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨舉行記者會，指在中選會未編列相關罷免執行預算下，勢必會動用到第二預備金，預估將花費12億元；...

連任時代力量黨主席 王婉諭：重建第三勢力的招牌

時代力量今公布黨主席選舉結果，由現任黨主席王婉諭連任。王婉諭表示，這是時代力量創黨十年來，第一次由黨員直選黨主席，意義非...

花蓮市民代表會主席李振瑋病逝 享年41歲

花蓮市民代表會主席李振瑋上月除夕夜突然倒下，送醫發現頸動脈剝離，緊急手術後腦壓過高陷入昏迷，今天在家屬同意下拔管，享年41歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。