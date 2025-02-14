吳思瑤稱罷免12億編入預算 王鴻薇：多年立委白做了

國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨舉行記者會，指在中選會未編列相關罷免執行預算下，勢必會動用到第二預備金，預估將花費12億元；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今舉行記者會回擊，卻稱「12億是編入預算」。王鴻薇說，吳思瑤一開口就出包，這麼多年立委白做了。

王鴻薇表示，昨天她跟國民黨立委徐巧芯召開記者會，指民進黨發動全台惡罷行動，預計花費公帑12億元，因為罷免沒有編列預算，將會動用到第二預備金救命錢，不但浪費公帑也危及國家整體安全保障。

王鴻薇指出，今天民進黨大動作回應，但吳思瑤鬧了天大笑話，一開口就出包，先說「12億救台灣非常划算」，後來居然說「12億是編入預算」，還叫「國民黨委員自己看清楚預算」，結果民進黨助理倉皇跑來提醒，才趕快改口說沒編在預算，堂堂民進黨幹事長看不懂預算，這簡直天大笑話。

王鴻薇說，罷免預算不可能預先編列，本來就是常識，沒有國家會先預先估計明天會有罷免案來作為編列預算考量，除非這根本就是執政黨預謀的惡霸行為，如果真的像是吳思瑤的預算說法，是不是在證明這場惡罷行動，是執政黨協同政黨、側翼、政府預謀共同發動的政治惡鬥；如果不是，那昨天他們所質疑的，會動用到第二預備金浪費公帑也危及國家整體安全保障的質疑，確實其來有自，吳思瑤反擊不成反而讓自己陷入兩難。

王鴻薇也批評，民進黨最愛不懂裝懂，過去各種錯誤百出，不要忘了民進黨立委郭昱晴委員連歲計賸（ㄕㄥˋ）餘都唸成（ㄊㄥˊ），新任書記長陳培瑜連立法院預算格式都搞不清楚還亂喊黑箱被打臉，現在吳思瑤已經連什麼是可以編列預算，什麼是不可以都搞不懂，這麼多年立委白做了。