快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨主席補選政見會 蔡壁如：柯文哲若回黨內她立刻辭黨主席

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民眾黨主席周六補選，前立委蔡壁如今在高雄發表政見。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席周六補選，前立委蔡壁如今在高雄發表政見。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨主席周六補選，今天民眾黨在高雄舉行政見發表會，前立委蔡壁如今天強調，參選不為自己，而是為了成全民眾黨，她強調，只要前主席柯文哲有機會回崗位領導民眾黨，她將立即辭去黨主席，這個承諾說到做到。針對大罷免，她若當選黨主席也不參戰不引戰，但會站在反罷免的一方，終結沒完沒了的政黨惡鬥。

今天發表會，蔡壁如從傳承切入，前主席柯文哲已宣示交棒給黃國昌，有何資格談傳承，她表示，民眾黨是民眾政黨，黨員都能參與貢獻發展的想法，任何人都有責任，這次她參選讓大眾重新認識民眾黨初心，倡議白色價值理念，與為民眾服務的抱負。

蔡壁如提出三個必須，第一必須重建民眾財政紀律，柯文哲一手建立招牌，從2014年市長選舉到2018年連任選舉，2020年民眾黨創立後第一戰，當時成立財務監督委員會，由專業會計師事務所扛起財政紀律。

遺憾是，過去一年來，柯文哲出席在外打拼，但內部螺絲鬆了，造成被其他政黨攻擊的破口，柯文哲常說，面對問題是解決問題第一步，她認為要對症下藥，若當選黨主席，將盡速補正缺失，重新建構財務收支建立SOP。

再者，必須重視黨員和同志的心聲，她說，黨主席信箱及黨內申訴流程，讓下情上達，而不要任由各種矛盾在黨內醞釀，她將走出台北到各地跟支持者和小草，說明黨務運作及財務公開，每一分的支持，她一定放在心上不會辜負。

蔡壁說說，必須要彰顯柯文哲政治理念，柯曾在競選政策提到政黨和解，社會和諧、兩岸和平，她會盡力落實，讓民眾黨重拾安定、拒絕政黨惡鬥中間選民信任，大罷免不引戰不參戰，但一定站在反罷免的一方，終結這種沒完沒了的政黨惡鬥和冤冤相報。

最後她強調，只要柯文哲有機會回到崗位上領導民眾黨，她將立即辭去黨主席，全力支持柯文哲回任，這個承諾說到做到。

民眾黨主席周六補選，前立委蔡壁如今在高雄發表政見。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席周六補選，前立委蔡壁如今在高雄發表政見。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨 柯文哲 罷免 蔡壁如

延伸閱讀

遭指侮辱民眾黨徽 蔡壁如澄清圖卡非她製作、單純錯框

羞辱柯文哲、黃光芹「太超過」 吳子嘉公然侮辱罪起訴

吳子嘉「預言」黃珊珊進市府後柯文哲有貪汙 檢：有依據不起訴

京華城案爭議蔡壁如敗訴 市議員洪健益：欠我一個道歉

相關新聞

民眾黨主席補選政見會 蔡壁如：柯文哲若回黨內她立刻辭黨主席

台灣民眾黨主席周六補選，今天民眾黨在高雄舉行政見發表會，前立委蔡壁如今天強調，參選不為自己，而是為了成全民眾黨，她強調，...

自爆收傅崐萁1萬組競選小物 鍾小平急改口是支持者付錢

國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆提供多位藍營立委候選人競選小物，政治評論員溫朗東今提告。國民黨北市議員鍾小平自爆他有1萬組也...

大罷免花12億有編預算？王鴻薇轟：吳思瑤看不懂預算書

國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨質疑大罷免恐耗費公帑12億元，形同拿人民救命錢來舉辦罷免活動，民進黨團幹事長吳思瑤今反擊，中...

連任時代力量黨主席 王婉諭：重建第三勢力的招牌

時代力量今公布黨主席選舉結果，由現任黨主席王婉諭連任。王婉諭表示，這是時代力量創黨十年來，第一次由黨員直選黨主席，意義非...

花蓮市民代表會主席李振瑋病逝 享年41歲

花蓮市民代表會主席李振瑋上月除夕夜突然倒下，送醫發現頸動脈剝離，緊急手術後腦壓過高陷入昏迷，今天在家屬同意下拔管，享年41歲...

【重磅快評】川普以關稅換保護費 台灣想奢談合作？

「川普大帝」在多次放話之後今日提出「對等關稅」，雖然細節還未訂出，已掀起狂風暴雨，台灣更處於美中貿易戰的潛在風暴中心。賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。