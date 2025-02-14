民眾黨主席補選政見會 蔡壁如：柯文哲若回黨內她立刻辭黨主席

台灣民眾黨主席周六補選，今天民眾黨在高雄舉行政見發表會，前立委蔡壁如今天強調，參選不為自己，而是為了成全民眾黨，她強調，只要前主席柯文哲有機會回崗位領導民眾黨，她將立即辭去黨主席，這個承諾說到做到。針對大罷免，她若當選黨主席也不參戰不引戰，但會站在反罷免的一方，終結沒完沒了的政黨惡鬥。

今天發表會，蔡壁如從傳承切入，前主席柯文哲已宣示交棒給黃國昌，有何資格談傳承，她表示，民眾黨是民眾政黨，黨員都能參與貢獻發展的想法，任何人都有責任，這次她參選讓大眾重新認識民眾黨初心，倡議白色價值理念，與為民眾服務的抱負。

蔡壁如提出三個必須，第一必須重建民眾財政紀律，柯文哲一手建立招牌，從2014年市長選舉到2018年連任選舉，2020年民眾黨創立後第一戰，當時成立財務監督委員會，由專業會計師事務所扛起財政紀律。

遺憾是，過去一年來，柯文哲出席在外打拼，但內部螺絲鬆了，造成被其他政黨攻擊的破口，柯文哲常說，面對問題是解決問題第一步，她認為要對症下藥，若當選黨主席，將盡速補正缺失，重新建構財務收支建立SOP。

再者，必須重視黨員和同志的心聲，她說，黨主席信箱及黨內申訴流程，讓下情上達，而不要任由各種矛盾在黨內醞釀，她將走出台北到各地跟支持者和小草，說明黨務運作及財務公開，每一分的支持，她一定放在心上不會辜負。

蔡壁說說，必須要彰顯柯文哲政治理念，柯曾在競選政策提到政黨和解，社會和諧、兩岸和平，她會盡力落實，讓民眾黨重拾安定、拒絕政黨惡鬥中間選民信任，大罷免不引戰不參戰，但一定站在反罷免的一方，終結這種沒完沒了的政黨惡鬥和冤冤相報。