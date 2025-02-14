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自爆收傅崐萁1萬組競選小物 鍾小平急改口是支持者付錢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員鍾小平自爆他有1萬組競選小物也是國民黨立院黨團總召傅崐萁送的，今天急改口稱是支持自己的企業主付的錢。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員鍾小平自爆他有1萬組競選小物也是國民黨立院黨團總召傅崐萁送的，今天急改口稱是支持自己的企業主付的錢。記者林佳彣／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆提供多位藍營立委候選人競選小物，政治評論員溫朗東今提告。國民黨北市議員鍾小平自爆他有1萬組也是傅送的，今天急改口稱是支持自己的企業主付錢，強調無涉選舉、政治獻金。 

鍾小平秀出一張買受人為鍾小平的28萬7300元發票，品名為美甲盒套裝1萬個，並蓋有戰天下有限公司的統一發票專用章。他表示，今天要更正，因為昨天接到朋友電話，一位支持自己的企業主說那個錢他付掉，應該也有發票，因此鍾趕快請助理翻箱倒櫃找出發票，也強調這種發票沒報稅、沒報政治獻金，也都會要求助理保存。

日前自爆收傅崐萁1萬組競選小物，如今改口，鍾小平坦言「真的忘記了」，當時一年多以前，是支持他的企業主來支持這筆費用。不過，發票上的鍾小平3字沒有寫擬參選人、選第幾屆立委，是不可以報政治獻金的。

鍾小平再度重申，他個人表述，與別人沒關係。他選舉沒有發指甲剪，事後別人幫買，他要慢慢發，例如在里民工作會報、做民調或地方服務，也強調跟選舉無涉，也跟政治獻金無涉。

傅崐萁 政治獻金 溫朗東 鍾小平

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