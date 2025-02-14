花蓮市民代表會主席李振瑋病逝 享年41歲

花蓮市民代表會主席李振瑋上月除夕夜突然倒下，送醫發現頸動脈剝離，緊急手術後腦壓過高陷入昏迷，今天在家屬同意下拔管，享年41歲。李振瑋為人親切熱心，積極反映民意，配合公所推動施政，英年早逝讓許多人都覺得不捨。

據了解，李振瑋是在上月28日除夕夜，與家人相聚時，突然感到身體不適，突然倒下，家人將他送醫搶救發現頸動脈剝離，緊急推進開刀房手術，再轉入加護病房觀察，術後李振瑋因腦壓過高陷入昏迷，昏迷指數5，狀況一直沒有好轉，家屬今天同意拔管。

李振瑋的父親是李建興是資深市民代表，他接續父親的政治熱情，2014年投入市民代表當選，並一路連任，上屆選上副主席，本屆更上一層樓當選主席，對公所施政相當支持，去年市公所推出「好孕計程車」孕婦乘車補助，李振瑋還在公所宣傳影片擔綱演出騎機車載孕妻產檢的張先生，演出活潑逗趣。

花蓮市長魏嘉彥與李振瑋是國小、國中同學，他在臉書發文哀悼摰友，回憶求學時期，李振瑋就展現出領導才能與服務熱忱，民代任內也展現對公共事務的熱情，總是站在市民立場，理性思考，提供寶貴的建議。

魏嘉彥表示，李振瑋十分重視基礎建設，多年來提供許多寶貴建議，協助市公所推動各項建設，像是國強里抽水站、芥菜種會旁道路拓寬，還有許多人行道等，也因李振瑋對市政的支持與付出，讓公所許多重要政策得以順利推展。

魏嘉彥除夕當天曾見到李振瑋，當時就發現李的臉色不太好，還提醒要多注意身體健康，沒想到驟然離世，讓人相當不捨。