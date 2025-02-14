全球關注AI戰、貿易戰 朱立倫：民進黨只想搞政治惡鬥

國民黨主席朱立倫今天針對大罷免議題，強調現在全世界都在關注「AI戰」、「 貿易戰」，今天股市大跌200點，就知道貿易戰的嚴重性，民進黨現在卻只想搞政治惡鬥，一定會讓民眾反感，如果執政黨堅持要這樣惡搞，「以戰止戰」會是最後不得已的方式，國民黨目前立場還是希望「以和為貴」。

朱立倫上午與立委許宇甄到苗栗縣黨部參加新春團拜及苗栗市民代聯合服務處揭牌儀式，縣籍立委邱鎮軍、縣議長李文斌、副議長張淑芬、前立委徐志榮及前縣長劉政鴻、苗栗市長余文忠等眾多黨籍與藍營要角到場。

朱立倫致詞強調，AI戰會改變全世界的經濟，現在全世界都在關注，另外美國川普總統2.0一開始就掀起貿易戰搞「對等關稅」，台積電也被點名；去年台灣是美國第六大的貿易逆差國家，日本第七、韓國第八，他們都緊張的要死，但政府和執政黨卻一點都不緊張，在這關鍵時刻專注在搞大罷免，「全世界有這種國家、有這種領導人嗎？」以為用政治惡鬥，把在野黨立委弄得一席不剩，台灣就可以變成「AI王國」、「貿易王國」。