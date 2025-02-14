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廖偉翔到場協助反遭抹黑 凌濤：蔡其昌看球賽要被罷100次？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔昨在新光三越氣爆第一時間到場協助，卻反遭綠營側翼抹黑。國民黨智庫副執行長凌濤今天聲援，指同為台中立委的蔡其昌，在台中發生重大災難之際，卻選擇跑去大巨蛋看球賽，還與台南市長黃偉哲同框比讚，若照綠營側翼的標準，蔡是不是該被罷免100次？圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔昨在新光三越氣爆第一時間到場協助，卻反遭綠營側翼抹黑。國民黨智庫副執行長凌濤今天聲援，指同為台中立委的蔡其昌，在台中發生重大災難之際，卻選擇跑去大巨蛋看球賽，還與台南市長黃偉哲同框比讚，若照綠營側翼的標準，蔡是不是該被罷免100次？圖／聯合報系資料照片

國民黨立委廖偉翔昨在新光三越氣爆第一時間到場協助，卻反遭綠營側翼抹黑。國民黨智庫副執行長凌濤今天聲援，指同為台中立委的蔡其昌，在台中發生重大災難之際，卻選擇跑去大巨蛋看球賽，還與台南市長黃偉哲同框比讚，若照綠營側翼的標準，蔡是不是該被罷免100次？

凌濤表示，台中新光三越昨日發生令人遺憾的氣爆事件，造成多位民眾死傷。第一時間，台中市盧秀燕市長及團隊立即啟動災害應變機制、管制交通，以確保救災順利進行。同時，廖偉翔也趕赴現場，回報災情狀況，並短暫直播，提醒尚未獲知災情的用路人避開該路段，協助現場交通疏導，全力支援救災。

凌濤指出，在這種時刻，綠營側翼與青鳥不思如何協助救災，反而拿悲劇當政治操作的子彈，瘋狂抨擊第一時間到場協助的廖偉翔，指控廖偉翔作秀、蹭熱度，甚至藉此炒作罷免議題，硬拗他不適任立委。

凌濤提到，昨晚，同為台中立委的蔡其昌，在台中發生重大災難之際，卻選擇跑去大巨蛋看球賽，還與黃偉哲同框比讚，氣氛熱絡，宛如台中的災情與悲劇與他無關。

凌濤說，蔡其昌、廖偉翔同為台中立委，一位立委第一時間趕赴現場協助救災；另一位立委直奔大巨蛋，無視台中發生的重大事件，如果照綠營側翼的標準，後者不是該被罷免100次？怎麼還有臉謀求台中市長寶座？

凌濤呼籲，災難當前，社會應該團結共渡難關，如果這時候還有人在搞政治，實在是泯滅人性，更是對死傷家屬的最大不敬！請為台中祈禱，願傷者早日康復，逝者安息。

側翼 凌濤 廖偉翔 新光三越氣爆 罷免

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