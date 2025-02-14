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川普控台搶晶片生意 賴總統倡全球半導體民主供應鏈夥伴

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫，賴清德總統（圖）上午為此在府內召開國安高層會議，並在會後記者會上親自說明。記者余承翰／攝影
美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫，賴清德總統（圖）上午為此在府內召開國安高層會議，並在會後記者會上親自說明。記者余承翰／攝影

美國總統川普13日下令，要求研究對眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」，川普也再次點名台灣搶走美國的晶片生意。賴清德總統今召開國安高層會議，會後他表示，將由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。

賴總統表示，面對川普總統對於我國半導體產業的關切，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。

賴總統說，除了注意協助業者因應情勢的挑戰，政府更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。他強調，「我們願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈」，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

賴總統說，面對川普政府各項新政策，「我們將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商」，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。

賴總統表示，政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

賴總統說，同時，「我們也將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，並共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代」。

半導體 台美 川普 賴清德

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