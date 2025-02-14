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三年超徵1.3兆減少債務8千億 國民黨團：差5千億跑去哪？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆（左）上午在黨團舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會，。賴士葆表示，台灣就像坐在金山上的乞丐。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆（左）上午在黨團舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會，。賴士葆表示，台灣就像坐在金山上的乞丐。記者黃義書／攝影

國民黨立委賴士表示，政府3年來超徵1.3兆，按照財政部的說法，減少舉債跟還債加起來的8千億，但剩下的5千億元跑去哪裡？但財主部門幾乎都拿不出資料。賴士葆質疑，錢跑到哪裡去了？

國民黨立院黨團昨天指出，近3年超徵稅收總額達1.3兆，但還債僅3960億元；財政部回應，這3個年度共減少舉債3845億元，並執行債務還本合計3960億元。

國民黨團書記長王鴻薇今天偕同賴士葆舉行記者會。王鴻薇表示，自從國民黨團提出應該要全民共享經濟果實，普發現金1萬元，不管行政部門或綠營民意代表，企圖扭曲事實，甚至做了很多錯誤評論，講一些似是而非、扭曲事實的話，目的就是要阻止全民共享經濟果實。

針對財政部還債的說法，國民黨立委賴士葆以「大、小口袋」為例說明「年度總預算案」及「稅收超徵」。賴士葆說，財政部的算法基本上是錯的，總預算案本來就有編列還債，3960億元已經在大口袋裡面，現在國民黨團談的是小口袋，財政部怎麼能算兩次呢？即便按照財政部的說法，減少舉債跟還債加起來的8千億，但3年來超徵1.3兆，剩下的5千億元跑去哪裡？

賴士葆指出，他昨天為了今天的記者會，跟財政部、主計總處要資料，但幾乎都拿不到資料，主計長告訴他歲計賸餘只有158億元，他公開呼籲，主計總處要向全國人民坦白交代，錢跑到哪裡去了。

賴士葆感嘆，有人說台灣是坐在金山上面的乞丐，我國的債務占GDP的比重只有26%，相較於日本的251%、新加坡的175%、美國的121%，台灣占比這麼低，然後還在拚命哭窮。

賴士葆說，他們要的不多，希望老百姓能不能稍微過得好一點，一個人發1萬元，共計2300億元，政府5000多億可以用，搞得立委像是丐幫代表一樣，跑去跟老闆要錢，所以他將推動修法將普發現金法制化，未來稅收達原來的120%，政府就要還稅於民。

針對財政部還債的說法，國民黨立委賴士葆以「大、小口袋」為例說明年度總預算案及稅收超徵。賴士葆說，財政部的算法基本上是錯的，總預算案本來就有編列還債，3960億元已經在大口袋裡面，現在國民黨團談的是小口袋，財政部怎麼能算兩次呢？即便按照財政部的說法，減少舉債跟還債加起來的8千億，但3年來超徵1.3兆，剩下的5千億元跑去哪裡？圖／賴士葆辦公室提供
針對財政部還債的說法，國民黨立委賴士葆以「大、小口袋」為例說明年度總預算案及稅收超徵。賴士葆說，財政部的算法基本上是錯的，總預算案本來就有編列還債，3960億元已經在大口袋裡面，現在國民黨團談的是小口袋，財政部怎麼能算兩次呢？即便按照財政部的說法，減少舉債跟還債加起來的8千億，但3年來超徵1.3兆，剩下的5千億元跑去哪裡？圖／賴士葆辦公室提供

共享經濟 國民黨 賴士葆

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