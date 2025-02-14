因應國際情勢 賴總統：優先推動大三工作

賴清德總統14日上午召開國安高層會議，主要討論因應美方關稅貿易戰措施、台美關係等議題。賴總統表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。

川普政府目前實施的新關稅措施為對中國大陸加徵百分之十關稅，已於四日生效。對於最新的政策，川普（Donald Trump）今天簽署「總統備忘錄」，要求財政部等部會制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan），因應貿易夥伴對美國的不對等貿易作為，糾正國際貿易長期存在的不平衡，確保各方面的公平性。

賴總統指出，當前的全球情勢，民主世界正面臨來自威權集團合流的共同威脅，中國大陸過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序造成破壞；新的一年開始，美國新政府組成之後，為了因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策作為，包括我國在內，全球每一個國家正同時面臨新一階段的變動與挑戰。

賴總統表示，「面對變局，如何確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保國家在挑戰中持續進步發展，都是國家今年最重要的課題，也是今天我們召開國安高層會議的原因」。今天的會議，他和國安團隊、以及行政院長卓榮泰率領的行政團隊，綜合了當前國內外整體情勢，以及團隊預為研議的因應策略，進行了深入的研討，歸納了以下幾點，將作為新一階段推動國家安全與發展的整體策略：

首先，在總體國家安全方面，為了確保國民的自由民主人權，以及國家的進步發展，面對來自威權集團的各種威脅，台灣都必須堅定地守護國家主權、強化自我防衛決心，鞏固國防；增強經濟韌性，維護經濟自主性，並且堅定地與民主國家站在一起，深化與理念相近國家的戰略夥伴關係。「就如同我過去曾經說過，『極權主義愈集結，民主國家就應該更團結』。」

為此，新的一年，將優先推動以下三大工作：

第一，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。

第二，為防制中國大陸統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。

第三，為掌握全球供應鏈重組及經濟秩序重建的機會，將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。