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上海團再度被拒 蔣萬安點出這部分希望陸委會「清楚說明」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動受訪。記者楊正海／攝影

上海官員申請來台參加台北燈節多次遭駁回，北市府上周申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺。台北市長蔣萬安上午受訪指出，這一次申請並不包含踩線團行程，陸委會卻以有踩線行程、違反小兩會協商的原則而駁回，這部分希望陸委會能夠清楚跟外界說明。

陸委會副主委梁文傑昨日指出，北市府把不被批准的兩團併成一團重新申請，不會因此就核准，並反問北市府，敲鑼打鼓的申請之後，難道政府就一定要准嗎？

梁文傑昨天在例行記者會上表示，就今年台北燈節，台北市幫上海方面申請了三個團，一個是台辦團、一個是文旅局團，另外一個是燈會專業人員團，第三團已經批准，前面兩團是「分別不准」。台北市後來把分別不准的團又併成一個團重新申請一遍，「兩個團本來就不准，不會因為併成一團就准了」，「因為原來（不准）的理由還沒有消失」。

蔣萬安上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動受訪指出，他一再強調，其實上海團來參加台北燈節，已經行之多年，很希望這樣的文化交流能夠持續，不要被中斷，也讓雙城論壇的具體成果能夠落實。市府還是堅定的立場，希望能夠在兩岸關係愈困難，應該愈需要溝通跟交流。

對於梁文傑說，「不是敲鑼打鼓，政府就要核准」市府發言人殷瑋反嗆，不是吧，這個就是很明確的鑼鼓喧天、答非所問。市府當初問不准的理由是什麼？陸委會給出來的理由是「要回到小兩會的機制」來討論觀光旅遊的事情。但上海官方來台參加台北燈會，和小兩會機制有什麼關係？

殷瑋指出，一個行之有年的慣例，說斷就要斷，為什麼會是這個理由？希望能有清楚的解釋。他說，何況賴清德總統自己也多次說，希望兩岸之間是健康、有序的交流，到底在台北辦的燈會，哪裡不健康？大家希望能夠看到一個負責任的中央政府，能夠對兩岸交流作出貢獻。

台北市長蔣萬安上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動。圖／記者潘俊宏攝影
台北市長蔣萬安上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動。圖／記者潘俊宏攝影

上海 蔣萬安 陸委會

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