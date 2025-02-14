美關稅戰來襲 邱志偉：建議成立專屬委員會

美國總統川普昨天宣布，將對其他國家課徵「對等關稅」，同時再度指控台灣搶有美國晶片生意；賴清德總統今天上午召開國安高層會議商討對策。民進黨立委邱志偉表示，台灣受到相關挑戰可能是長期課題，應可考慮設立任務型單位，比照現在的三大委員會模式，成立專屬委員會。

邱志偉指出，雖然目前各方立場複雜，對台美關係多有質疑，但不認為美國有要改變抗中路線；不過，希望政府部會要能跳脫傳統思維，現在的川普政府已經不適用價值外交、民主外交等溝通方式，要用甚麼東西彰顯台灣的重要性，這很重要。

紐約時報今天引用多位對台熟悉人士的提醒，台灣官員赴美溝通成效不佳。邱志偉提醒，賴政府應該仿造李登輝、陳水扁總統任內，均有成立特別的對美溝通小組，例如李登輝總統任內有「明德小組」，定期訪美向官方說明台灣立場，若有誤會，也應該隨時以此小組作為聯繫對象，重點是定期、常態性的溝通，而不是只有遇到問題才互動。小組成員除外交單位外，應廣納國安、國防、財經等官員，要讓台美溝通小組成為未來聯繫川普總統最即時的管道。

邱志偉表示，由於目前日本、印度等亞洲重要國家都以先後派出總理赴美訪問，台灣因為特殊的外交處境，可能無法由總統或副總統赴美訪問，但應盡快派出總統特使赴美訪問。建議這位特使人選，應該具備產業背景，同時又熟悉美國政界生態，邱志偉認為多位從產業界甫退休的重量級人士，都是相當合適人選。

邱志偉指出，針對台美關係的嚴峻問題，以及關稅與產業，包含半導體衝擊等，也應該廣邀產產官學界定期以委員會方式開會溝通。若有需要擴大舉行經貿國是會議，也是一個可行的方案。