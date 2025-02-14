快訊

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

蟬聯14年「店王」 新光三越台中店停業一天損7千萬！再強調：絕不逃避

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅戰來襲 邱志偉：建議成立專屬委員會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普昨天宣布，將對其他國家課徵「對等關稅」，同時再度指控台灣搶有美國晶片生意；賴清德總統今天上午召開國安高層會議商討對策。民進黨立委邱志偉表示，台灣受到相關挑戰可能是長期課題，應可考慮設立任務型單位，比照現在的三大委員會模式，成立專屬委員會。

邱志偉指出，雖然目前各方立場複雜，對台美關係多有質疑，但不認為美國有要改變抗中路線；不過，希望政府部會要能跳脫傳統思維，現在的川普政府已經不適用價值外交、民主外交等溝通方式，要用甚麼東西彰顯台灣的重要性，這很重要。

紐約時報今天引用多位對台熟悉人士的提醒，台灣官員赴美溝通成效不佳。邱志偉提醒，賴政府應該仿造李登輝、陳水扁總統任內，均有成立特別的對美溝通小組，例如李登輝總統任內有「明德小組」，定期訪美向官方說明台灣立場，若有誤會，也應該隨時以此小組作為聯繫對象，重點是定期、常態性的溝通，而不是只有遇到問題才互動。小組成員除外交單位外，應廣納國安、國防、財經等官員，要讓台美溝通小組成為未來聯繫川普總統最即時的管道。

邱志偉表示，由於目前日本、印度等亞洲重要國家都以先後派出總理赴美訪問，台灣因為特殊的外交處境，可能無法由總統或副總統赴美訪問，但應盡快派出總統特使赴美訪問。建議這位特使人選，應該具備產業背景，同時又熟悉美國政界生態，邱志偉認為多位從產業界甫退休的重量級人士，都是相當合適人選。

邱志偉指出，針對台美關係的嚴峻問題，以及關稅與產業，包含半導體衝擊等，也應該廣邀產產官學界定期以委員會方式開會溝通。若有需要擴大舉行經貿國是會議，也是一個可行的方案。

半導體 台美關係 川普 邱志偉

延伸閱讀

川普宣布課對等關稅 黃國昌酸：賴政府都在協助大罷免

川普擬對台灣晶片課關稅 前國安顧問波頓：只會更糟

川普力拼「無核化」！揪普亭、習近平國防預算砍半 挺俄重返G7

莫迪晤川普送大禮 盼阻美印貿易戰

相關新聞

上海團再度被拒 蔣萬安點出這部分希望陸委會「清楚說明」

上海官員申請來台參加台北燈節多次遭駁回，北市府上周申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺。台北市長蔣萬安上午受訪指...

韓國瑜單刀赴府院鴻門宴 能重現王金平解危功力？

賴清德總統首次啟動五院會商，能否解決僵局尚待觀察，但扁、馬執政時期曾分別因核四停建案、太陽花學運，擬依憲法賦予權責擬召集院際協調未果，相關爭議仍在王金平幾經周旋下獲得解決，對照如今的朝野衝突可謂有過之無不及；立法院長韓國瑜近日受賴清德總統邀請出席五院院際調解，2月13日又跟行政院長卓榮泰午餐會商議總預算僵局，韓雖允諾召集朝野協商，但能否複製王調和鼎鼐的經驗，為朝野協商找到解方？

因應國際情勢 賴總統：優先推動大三工作

賴清德總統14日上午召開國安高層會議，主要討論因應美方關稅貿易戰措施、台美關係等議題。賴總統表示，將提出三大工作，包括讓...

美關稅戰來襲 邱志偉：建議成立專屬委員會

美國總統川普昨天宣布，將對其他國家課徵「對等關稅」，同時再度指控台灣搶有美國晶片生意；賴清德總統今天上午召開國安高層會議...

川普宣布課對等關稅 黃國昌酸：賴政府都在協助大罷免

美國總統川普宣布課徵對等關稅，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家，賴清德總統今開國安高層會議，應對美方關稅貿易措施等...

餐飲情懷與資本市場能雙贏？木村拓哉劇中教會我們的事

日本藝人木村拓哉在電影《型男主廚三星夢（特別篇）》劇末，以廚師身分狠狠數落了財大氣粗的投資新貴：「我們不是為了賺錢才進這一行。」女星鈴木保奈美於日劇《私人銀行家》中飾演繼承傳統糰子店的二代，她利用金融專業成功擋下食品集團的惡意併購。 但現實餐飲世界似乎相反，資本市場才是最終造局者。 上個月，台灣遊戲公司大宇資訊買下日本餐飲集團Customers Delights。該集團旗下有11個餐飲品牌，包括火鍋、串燒、燒肉、漢堡排等。其中，居酒屋「筑前屋」與漢堡排專賣店「肉的長谷川」有在台灣展店。同月，菲律賓速食龍頭快樂蜂集團（Jollibee）透過台灣子公司迷客夏，收購米其林必比登推薦的雙月食品7成股分。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。