川普宣布課對等關稅 黃國昌酸：賴政府都在協助大罷免

美國總統川普宣布課徵對等關稅，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家，賴清德總統今開國安高層會議，應對美方關稅貿易措施等台美議題。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，現在賴政府、卓內閣整個腦袋除了協助民進黨團總召柯建銘號召的大罷免，好像不知道該做什麼事。

民眾黨團今開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」優先法案記者會，聯訪時被問及美國關稅問題，黃國昌表示，台灣半導體產業目前獨步全球的發展，是所有台灣科技人在過去這2、30年累積下來的成果，這是台灣驕傲，也是經濟發展非常重要命脈，能理解川普從自身利益的角度出發，思考國家最大的利益。

黃國昌表示，不管面對川普新政或AI新技術的發展，2025年才開始沒多久，在全世界已造成翻天覆地影響，但遺憾的是未看到政府有任何深刻的討論，更沒提出任何具體對策。現在賴政府、卓內閣整個腦袋除了協助柯建銘號召的大罷免，好像不知道要如何或該做什麼事，「這是政府無可迴避的關鍵議題。」

民眾黨團副總召張啓楷則說，大罷免應趕快踩煞車，好好因應台積電、台灣碰到的危機，川普不只講台灣搶走美國晶片，更說如果不帶回美國「會很不高興」，並強調關稅戰馬上就啟動，請政府嚴陣以待，不要紙上談兵，要提出具體的解決方案，「請問賴政府想清楚了沒？」