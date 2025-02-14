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韓國瑜將邀朝野協商總預算 王鴻薇：不可能更改院會決議

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關處理事宜。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，尚未收到公文，但不可能透過朝野協商更動院會決議。記者林伯東／攝影
針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關處理事宜。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，尚未收到公文，但不可能透過朝野協商更動院會決議。記者林伯東／攝影

針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關處理事宜。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，尚未收到公文，但不可能透過朝野協商更動院會決議。

針對國民黨團是否已經收到協商通知，王鴻薇表示，昨晚他們才從新聞看到，在這之前毫無所悉，今天早上她特別詢問黨團，到目前為止並沒有收到再協商的公文。

王鴻薇說，國民黨團的立場還是一樣的，現在總預算已經三讀通過了，三讀通過的總預算在送出之前，再通過朝野協商做什麼樣的更動，這都不符合立法院相關的法律跟程序，立法院是合議制。

王鴻薇強調，法律就是法律、規定就是規定，制度就是制度，國民黨團不可能違背相關的法律跟制度，通過朝野協商去更動由全體委員所做成的最後決議。

國民黨 法律 總預算

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