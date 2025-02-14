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韓國瑜將邀總預算協商 黃國昌驚：從沒三讀後再協商前例

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團今上午開記者會。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今上午開記者會。記者張曼蘋／攝影

今年度中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，立法院昨晚發新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，韓院長將盡速邀各黨團協商。民眾黨立院黨團總召黃國昌驚訝地說，看到新聞稿以前毫無所悉，「三讀通過的法案要如何協商？定位是什麼？」

賴清德日前召集五院會商，韓國瑜承諾周末前送出總預算案，並希望行政院別提出覆議，以追加總預算案作為解套方式；但卓揆則希望總預算送出前，先行透過朝野協商來解決。行政院發言人李慧芝昨透露，卓、韓兩人都有相同想法。

民眾黨團今上午開記者會時，黃國昌表示，昨天立院發新聞稿針對114年度中央總預算要再開協商，「我們在看到新聞稿以前毫無所悉，非常驚訝」。黃說，按照立院相關規定，目前總預算案已經審查完竣，三讀通過，從來沒有再起協商的相關規定跟前例，對於要怎麼協商非常困惑。

「無法理解！」黃國昌強調，針對立院昨晚發出新聞稿，民眾黨團會發函院方要求釋疑，「透過怎樣程序去啟動協商？三讀通過的法案要如何協商？定位是什麼？」

民眾黨 總預算 韓國瑜

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