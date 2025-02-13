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因應川普新政 賴總統明召開國安高層會議

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普在社群媒體上發文預告，台灣時間14日凌晨2時將宣布「對等關稅」計畫。據了解，賴清德總統明（14日）早將召開國安高層會議，應對美方關稅貿易戰措施、台美關係等議題，包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等國安與財經部會等首長都將與會。

川普上任後開啟新一波關稅貿易戰，川普政府目前實施的新關稅措施為對中國加徵10%關稅，已於4日生效。川普原本宣布4日起對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅，目前暫延30天。除此之外，川普10日也簽署行政命令，對進口到美國的所有鋼鋁製品課徵25%新關稅。

據了解，因應川普就任，以及美方可能實施的新關稅措施，我總統府與國安團隊以及經濟部等相關財經部會過去一段時間密切關注，也討論可能的因應之道。賴總統明早預計召開的國安高層會議，除了卓揆、國安會、外交部、經濟部等財經以及兩岸部會首長都將與會。

針對美國打算對台灣進口美國晶片課徵關稅等問題，總統府祕書長潘孟安日前說，台灣與美國長期在半導體高科技產業上互助且分工合作，關係非常緊密也共創雙贏，未來執政團隊將持續關注美方政策，並保持緊密聯繫跟合作，以共同面對全球各項挑戰，提升台美雙方產業的國家利益，在基礎上加強台美關係，且國安會也已做好相關因應對策。

台美關係 國安會 川普

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