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賴總統應對川普2.0 今開國安高層會議

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

美國總統川普社群媒體上發文預告，台灣時間凌晨二點宣布「對等關稅」計畫。據了解，賴清德總統今早將召開國安高層會議，應對美方關稅貿易戰措施、台美關係等議題，包括行政院長卓榮泰國安會秘書長吳釗燮等國安外交首長都將與會，會後府方也不排除對外說明會議結論。

川普政府目前實施的新關稅措施為對中國加徵百分之十關稅，已於四日生效。川普十日也簽署行政命令，對進口到美國的所有鋼鋁製品課徵百分之廿五新關稅。

據了解，我總統府與國安團隊以及經濟部等相關財經部會過去一段時間密切關注，也討論可能的因應之道。賴總統今早預計召開的國安高層會議，除了卓揆、國安會、外交部、經濟部等財經以及兩岸部會首長都將與會。經濟部已派次長江文若訪問華府，經濟部長郭智輝昨表示，經濟部非談判小組，因此赴美團隊除例行性拜訪外，也會蒐集產業資訊，提供談判團隊參考。

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