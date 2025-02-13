持續對日協商 外交部：盼盡早簽署台日經濟夥伴協議

日經亞洲報導，台灣正積極推動和日本促談貿易協議，外交部長林佳龍已指示駐日代表處接洽日本政府，朝簽署台日經濟夥伴協議（EPA）前進，

但日方考量北京觀感，可能持審慎態度態度；我外交部晚間表示，若能簽署EPA，對台日雙方都有利。

外交部指出，為營造簽署台日EPA的有利環境，我國近年來已藉由「台日經貿會議」等平台與日方簽署投資合作、避免雙重課稅、電子商務合作及關務互助合作等多項協定及備忘錄，以「堆積木」的方式持續累積成果；未來外交部將持續協助我國經貿單位與日本協商，盡早達成簽署台日EPA的政策目標。

外交部表示，日本是我國的第三大貿易夥伴，我國則是日本第四大貿易夥伴，2024年台日雙邊貿易總額高達722.9億美元；台日兩國不僅貿易往來密切，同時產業也具有高度互補性。