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藍委擬修法…直轄市增設第三副市長？ 內政部：須再溝通

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

國民黨立委推動修改地方制度法「直轄市須有250萬以上人口才能設置第3位副市長」的規定，內政部今天表示，修法同時牽涉縣市政府的副縣長人數是否也要一併調整？相關影響還要同時考慮並且進一步溝通。

現行地方制度法規定直轄市人口超過250萬才能設立第3位副市長，由於台北市人口目前是249萬200人，所以有立委提案建議將直轄市副市長人數統一規定為3人，理由之一是台北市雖人口外移，但許多民眾工作或居住地仍維持在台北市。

內政部民政司長鄭英弘回應表示，內政部了解立委的提案，不過這也牽涉縣市政府的副縣長人數是否也要一併處理？因此相關決定還要進一步溝通，鄭英弘強調，影響所及也不光是直轄市，相關影響都要一併考慮。

面對藍委提出的「蔣萬安條款」，內政部長劉世芳今年1月在立法院曾表示，本來直轄市自治法統一規定副市長為2人，後來考量新改制的直轄市轄區幅員比以往遼闊，所以增訂人口數250萬人以上直轄市可增置第3位副市長，因此她還是建議維持配合相關因素做差異化規範；劉世芳當時並說，鼓勵直轄市儘量達到設籍人口規定，就不會有修法問題。

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