【重磅快評】檢方告訴我們的事：中共期待綠營繼續執政？

曾任立委與陸委會副主委的張顯耀，被高雄橋頭地檢署起訴。檢方表示，查獲其涉嫌接受中共指示，利用舉辦論壇等方式，拉抬郭台銘聲量，並促成他與民眾黨主席柯文哲合作「郭柯配」，違反反滲透法。「巧合」的是，本案和先前在野陣營人士捲入各種貪汙或共諜案件一樣，也在檢方宣布消息之前，被同一家媒體提前揭露。

解決台灣問題，無疑是中共政權的目標，面對台灣舉行總統大選，若說中南海不想介入，對選舉結果沒有期待，絕不合理。問題是，從張顯耀在選前的言行來看，是否當真出自「受中國指示」？進一步說，如果當真受到北京指示，其目標是要幫助誰？

2023年2月14日，郭台銘對媒體公開表示，願回到國民黨內參加初選。接下來他的行程，高度與藍營立委參選者結合，不少人樂於與其同台，張顯耀也是其中之一。然而隨著5月17日，國民黨提名侯友宜，原本挺郭的「小雞」們在黨紀之下，只得一一歸隊。

郭台銘第一時間雖然口稱支持侯友宜，但顯然嚥不下再度落敗的惡氣，月底他到金門，與柯文哲演出夜半談心「山盟海誓」的戲碼。然而顯然，對於只願當「正宮」的郭董，不管是國民黨或是民眾黨，最後都無法合作。8月30日，郭台銘自行宣布參選，但隨著聲勢難以拉抬，到11月24日宣布退選。

檢方這次起訴張顯耀的罪證，是其主持的「兩岸圓桌論壇協會」，於8月4日公布民調。33.6%民眾認為柯文哲較有能力處理維護兩岸和平、避免戰爭，領先賴清德的23.2%、侯友宜19.1%。在美中台三方關係、兩岸關係的處理能力上，也都是柯文哲第一，賴清德第二、侯友宜墊底。

至於大選支持度，賴清德以35.4%領先柯文哲的33.3%，侯友宜只有18.0%。如果郭台銘加入選舉，並與柯文哲搭配，支持度將與賴清德縮小至0.8%，分別為35.6%與34.8%。張顯耀在民調發布會上也說，郭台銘是如今在野力量整合的關鍵。

民調的數據明顯可看出對柯文哲的拉抬，乃至於對郭柯配（未提誰正誰副）的期待。相較當時政壇一般研判或其他民調數字，確實顯得很「有趣」。然而，這是否足以證明，張顯耀是受到對岸的指使？

進一步回顧當時新聞，張顯耀原曾表態，爭取高雄左營楠梓區的立委提名，後來放棄參選，但對決策過程表達不滿。隨著侯友宜挑選金溥聰擔任競選辦公室執行長，張顯耀當初被馬政府拔官並指控「洩密」的舊事，又被外界想起。

張顯耀於7月26日受訪表示，希望未來別再出現這種構陷忠良的事情。他也說，自己當初奉馬英九之命，除了促成馬習會，還要進一步推動兩岸設立辦事處，但「有人接了國安會，但可能跟對岸不熟悉」，可能對他眼紅，因此要破壞，「當我離開職務後，所有談判都中斷了」。侯辦立刻反批，宣稱馬英九曾親口說過，並未指派張顯耀安排馬習會。

張顯耀「揚柯抑侯」，並且鼓吹「郭柯配」，當時各方解讀，多認為是他與金溥聰之間恩怨的延續。如今檢方卻以此為證，搭配其與致公黨等統派人士的通聯，認定是對岸指使所為。

檢方到底掌握哪些，張顯耀受到中共指示的證據，外界不得而知。然而從檢方的理路，代表中共到了2023年8月，還在推動「郭柯」或「柯郭」搭檔，至於國民黨與侯友宜，可以完全放棄，不需列入考慮？也就是北京相信，台灣政壇的在野勢力，即使沒有國民黨參與，光靠郭柯搭配，就足以擊敗賴清德，贏得2024年大選？

對台灣政局有最基本了解的人，都會知道這種理論的荒謬。不過顯然，就和這兩年諸多案情天馬行空、完全違反情報世界規律的共諜案一樣，檢方對此深信不疑。

當然另一個可能是，相關指示的確來自對岸，就是希望柯與郭等第三勢力堅持參選到底，在野陣營維持分裂。如此一來，選舉的結果會是如何？

或許，檢方真的不小心發現，中南海「不能說的秘密」。