修法促政治性平 內政部：提高任一性別保障名額至3分之1
為拓展基層女性參政機會，內政部長劉世芳指出，內政部目前正研擬修正草案，將現行地方民意代表4分之1婦女保障名額制度的規定，改為3分之1任一性別保障原則，盼持續促進性別平等參政。民政司長鄭英弘指出，修正草案很快就能送到行政院，目標是趕在2026年選舉前適用，未來將積極與立法院及各界溝通。
內政部今日部務會報安排民政司報告「保障婦女參政權制度興革報告」案，根據「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」第7條規定，締約國應採取一切適當措施，消除在政治中對婦女之歧視，並確保婦女在政治享有與男性平等之地位。
另外，內政部也提到CEDAW第4次國家報告建議政府應採用立法保障名額，保證所有婦女群體的代表性。為了達成性別平等參政目標，因此正在檢討地方制度法有關地方民意代表婦女保障名額的規範。
劉世芳表示，依中選會統計，我國自2002年迄今女性地方民意代表無論參選比例或當選比例，皆有持續且穩步提升的趨勢。以2022年地方公職人員選舉為例，女性當選直轄市議員為39.79%、縣市議員為36.02%、鄉鎮市區民代表、為26.15%，皆創近20年來新高，且依婦女保障名額當選的女性持續減少，直轄市及縣市議員已從32人減至4人、鄉鎮市區民代表從86人減至17人。
劉世芳指出，儘管我國女性有相當亮眼的參政實力，但愈基層的選舉女性當選比例愈少。舉例來說，地方制度法第33條規定，各級地方民意代表「選出名額達4人者，應有婦女當選名額1人」，但近20年來鄉鎮市區有65%以上的選區應選名額最多只有3席的情形下，達到性別平等參政目標仍有進步空間。
根據民政司試算，修法後，直轄市、縣市議員總席次為910席，保障席次將從161席提高至237席，鄉鎮市區民代表總席次為2138席，將從232席提高至432席。
劉世芳強調，婦女當選名額保障制度在我國民主發展的進程中，提供了女性參與政治的機會，基於性別平等參政理念，有關地方制度法婦女保障名額規定，未來將研議修正為任一性別保障名額，並提高保障比例，以落實CEDAW公約保障任一性別平等參政的權利。
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