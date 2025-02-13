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國土署指預算刪凍影響租金補貼 民眾黨團：恐嚇租屋族

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
在野黨立委大幅刪減中央政府總預算，內政部國土署先前表示，補貼經費300億元預估11月用罄。記者陳正興／攝影
在野黨立委大幅刪減中央政府總預算，內政部國土署先前表示，補貼經費300億元預估11月用罄。記者陳正興／攝影

立法院上月三讀通過總預算案，內政部國土管理署表示，如果預算案未如期解凍，租屋補貼將在11月用罄。民眾黨立法院黨團反批，國土署業務費經刪減還有411.9億元，扣掉租金補貼也有將近40億元，況且凍結不是刪除，這個政府到底是太爛、太廢還是太壞。

立法院會上月三讀通過114年度中央政府總預算案，藍白立委刪減2075億元，金額創下史上新高。內政部國土管理署先前透過新聞稿表示，國土署國土管理業務預算遭凍結約41.47億元，如果預算未如期解凍，中央擴大租金補貼經費300億元，預估今年11月就將用罄。

民眾黨團今天以「請租屋族小心！詐騙集團出沒！」為題在臉書發文指出，國土管理業務該目編列414.6億元，立法院刪減2.73億元，僅占不到1%，還有剩下約411.9億元，扣掉「全國一整年」要發放的租金補貼372億元，不但綽綽有餘，還有剩下將近40億元。

民眾黨團表示，內政部一定會宣稱立法院凍結41.4億元，然而凍結不是刪除，原因是國土署推動「國土計畫法」不力，內政部不溝通、沒有配套招致一堆反彈，導致該法延期上路，民眾黨團提案凍結41.4億元，要求國土署提出相關報告再予以解凍，實屬合情合理。

民眾黨團說明，只要內政部盡早提出合理、負責的報告就可以解凍，不會影響任何國土署的計畫與補助，全年度租金補貼372億元，「國土署想在年初就全部撒下去沒問題」，內政部只需排定施政優先順序，同時督促國土署寫報告爭取預算解凍，根本毫無影響，「畢竟被刪掉的預算，還不到國土署編列的1%。」

民眾黨團質疑，內政部有那麼多選擇，為何犧牲最弱勢的租屋族權益，甚至昭告天下國土署不會寫報告、預算不可能解凍，豈不就是行政怠惰，賴政府執政擺爛、到處散播「租金補貼11月經費將用罄」等謠言，居住正義對於執政黨而言，不但只是口號，更淪為政治操作、攻擊在野黨與恐嚇弱勢租屋族的工具。

內政部 國土署 民眾黨 租金補貼

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